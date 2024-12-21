不婚不生！　綜所稅申報學前扣除額戶數「大幅滑落」創低

▲少子化，綜所稅申報學前特別扣除額戶數創新低。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到少子化與單身不婚族比例增加影響，根據財政部統計，實施約10年的綜合所得稅所幼兒學前特別扣除額，近5年申報戶數呈遞減趨勢，依據今年 6 月最新公布綜所稅申報核定統計專冊，111 年（112年申報）已降至 51萬戶新低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲綜合所得稅所幼兒學前特別扣除額申報戶數概況，可點圖放大。（翻攝財政部官網）

為減輕國人養育幼兒負擔、鼓勵生育，財政部自 101 年起綜合所得稅增加幼兒學前特別扣除額，納稅義務人扶養 5 歲以下子女，每年可列報每名子女 2.5 萬元扣除額。

根據財政部統計，政策施行後該項扣除額受益戶數 年年攀升，從 101 年 57.4 萬戶增至 106 年達 61.6 萬戶，惟近年受到少子女化與單身不婚族比例增加影響，申報戶數呈遞減趨勢，109 年起已低於 60 萬戶，占總納稅戶數比重亦降至 9%以下， 111 年已降至 51.0 萬戶新低。

另納稅義 務人性別差距逐年拉近，111 年女性占 3 成 6，兩性占比落差已縮小至 28.6 個百分點。

整體幼兒學前特別扣除額方面，實施第 1 年為 187 億元，106 年升至 203 億元，為進一步減輕育兒家庭及中低所得者租稅負擔，107 年大幅提高幼兒扣除額為每名子女 12 萬元，致扣除額達 935 億元，之後隨申報件數而減少，111 年降為 762 億元。