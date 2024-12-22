四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶股價持續往下墜，台塑（1301）20日股價下跌4.05％收36.7元，寫22年來新低，三大法人賣超近5000張，不過股東人數卻逆勢增長，截至12／20台塑股東人數達33萬1230人，寫下新高，今年以來增加約6.4萬人。

南亞（1303）20日股價下跌5.62％收31.05元，寫下16年來新低，三大法人賣超逾2800張，股東人數達26萬3994人，今年來增加約4.2萬人；台化（1326）下跌4.64％收28.75元，續寫22年來新低，三大法人賣超逾5100張，股東人數達18萬2474人，今年來增加約2.3萬人；台塑化（6505）下跌5.44％收34.7元，再創掛牌以來新低價，三大法人賣超逾5700張，股東人數突破10萬關卡，今年來增加逾3.4萬人。

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台塑四寶今年以來股價都跌逾53％，其中台塑化跌最兇、今年以來跌幅逾57％，股價腰斬後不斷再探低，但沒想到股價人數卻持續成長，合計台塑四寶今年來股東人數成長約16.3萬人，顯見不少股民仍是逢低買進、愈跌愈愛買。

▲台塑四寶股東人數變化。（圖／記者廖婕妤製）



針對未來展望，台塑表示，明年Q1適逢農曆春節，出貨天數減少，但節後步入季節性需求旺季，買氣可望回溫，且部分石化產品價格看漲，加上歲修廠數比今年Q4減少，開工率提高，預期明年Q1營業額與今年Q4相當；不過，明年仍有川普貿易及關稅政策、歐美降息速度及地緣政治風險等不確定因素，可能影響全球經濟成長，將持續關注，適時調整營運策略。

南亞指出，明年Q1整體產業環境變化不大，電子材料部份成長動能以AI效能伺服器為主，消費電子NB、PC因新遊戲帶動硬體環境升級，可望促進一波換機潮，但台灣及中國因春節假期，工作天數減少，預期整體與Q4營收持平。

台化則表示，Q4由於市場需求疲軟，預估合併營收比Q3減少，主要是價差原因；中國經濟下行，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，以致於在市場上起不了作用，原油價格悲觀，且川普上台後貿易戰結果難以預測，石化產品價格回升困難，必須農曆年後才能比較看得清楚。