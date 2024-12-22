ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶股價持續往下墜，台塑（1301）20日股價下跌4.05％收36.7元，寫22年來新低，三大法人賣超近5000張，不過股東人數卻逆勢增長，截至12／20台塑股東人數達33萬1230人，寫下新高，今年以來增加約6.4萬人。

南亞（1303）20日股價下跌5.62％收31.05元，寫下16年來新低，三大法人賣超逾2800張，股東人數達26萬3994人，今年來增加約4.2萬人；台化（1326）下跌4.64％收28.75元，續寫22年來新低，三大法人賣超逾5100張，股東人數達18萬2474人，今年來增加約2.3萬人；台塑化（6505）下跌5.44％收34.7元，再創掛牌以來新低價，三大法人賣超逾5700張，股東人數突破10萬關卡，今年來增加逾3.4萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台塑四寶今年以來股價都跌逾53％，其中台塑化跌最兇、今年以來跌幅逾57％，股價腰斬後不斷再探低，但沒想到股價人數卻持續成長，合計台塑四寶今年來股東人數成長約16.3萬人，顯見不少股民仍是逢低買進、愈跌愈愛買。

▲台塑四寶股東人數變化。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台塑四寶股東人數變化。（圖／記者廖婕妤製）

針對未來展望，台塑表示，明年Q1適逢農曆春節，出貨天數減少，但節後步入季節性需求旺季，買氣可望回溫，且部分石化產品價格看漲，加上歲修廠數比今年Q4減少，開工率提高，預期明年Q1營業額與今年Q4相當；不過，明年仍有川普貿易及關稅政策、歐美降息速度及地緣政治風險等不確定因素，可能影響全球經濟成長，將持續關注，適時調整營運策略。

南亞指出，明年Q1整體產業環境變化不大，電子材料部份成長動能以AI效能伺服器為主，消費電子NB、PC因新遊戲帶動硬體環境升級，可望促進一波換機潮，但台灣及中國因春節假期，工作天數減少，預期整體與Q4營收持平。

台化則表示，Q4由於市場需求疲軟，預估合併營收比Q3減少，主要是價差原因；中國經濟下行，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，以致於在市場上起不了作用，原油價格悲觀，且川普上台後貿易戰結果難以預測，石化產品價格回升困難，必須農曆年後才能比較看得清楚。

關鍵字： 台塑南亞台化台塑化股價

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

晶鑽生醫(6815)宣佈，為激勵員工士氣，董事會20日決議，將從23日起買回庫藏股轉讓予員工，預定買回190張股票，每股買回價格介於51.8至104.9元間，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，總買回上限金額約2,000萬元，預定買回股份占已發行股份總數的0.56%。

2024-12-22 06:00
四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

台塑四寶股價持續往下墜，台塑（1301）20日股價下跌4.05％收36.7元，寫22年來新低，三大法人賣超近5000張，不過股東人數卻逆勢增長，截至12／20台塑股東人數達33萬1230人，寫下新高，今年以來增加約6.4萬人。

2024-12-22 06:00
台股新高就是證券獲利新高！　群益元大2025配息會如何？

台股新高就是證券獲利新高！　群益元大2025配息會如何？

2024年確實開始爆量復甦，再加上電金特性就是綁在一起，市場好、金融股就更好，市場爛、金融就摔爛...

2024-12-21 19:41
新財劃法「雙冠」　北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

新財劃法「雙冠」　北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，根據財政部初步試算，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方，台北市普通統籌分配稅款增加416億元全國居冠，另增幅最高者為連江縣達358.4%。

2024-12-21 17:04
鴻海集團大逃殺！連營收好的鴻準都重挫　現在可以布局嗎？

鴻海集團大逃殺！連營收好的鴻準都重挫　現在可以布局嗎？

隨著AI技術進步，眾多企業如鴻準、金寶、神達等轉型投入AI伺服器生產。儘管市場預測明年AI伺服器成長將放緩，毛利率下降，鴻準也一同重挫，但鴻準未來仍還有其他題材可望發酵！

2024-12-21 14:34
外資迎長假先賣台股530億！2檔遭砍逾10萬張　一表看本周賣超前十

外資迎長假先賣台股530億！2檔遭砍逾10萬張　一表看本周賣超前十

台股本周周線下跌510點，即將迎接聖誕長假的外資連二周賣超台股，本周賣超金額擴大至529億元，賣超前十名個股中凱基金（2883）與陽明（2609）單周賣超超過10萬張，分居前二名。

2024-12-21 12:51
美再砸逾67億美元拚晶片補助　5大半導體製造商到齊

美再砸逾67億美元拚晶片補助　5大半導體製造商到齊

美國商務部今天表示，已敲定向韓國三星電子（Samsung Electronics）提供達47.45億美元補助，並提供德州儀器（Texas Instruments）達16.1億美元補助，以擴大晶片生產。

2024-12-21 11:45
鴻海搶親日產暫擱置　外媒曝「未放棄先觀望」

鴻海搶親日產暫擱置　外媒曝「未放棄先觀望」

日本汽車界本周重磅訊息，日產汽車（Nissan Motors）將跟本田汽車（Honda）展開整合協商，令市場震驚是更傳出鴻海（2317）也有意收購日產，但根據《彭博》最新報導，鴻海已暫時擱置爭取與日產合併的行動，知情人士指出，在鴻海的代表赴法國與日產最大股東雷諾汽車會面後，做出這個決定。

2024-12-21 10:36
不婚不生！　綜所稅申報學前扣除額戶數「大幅滑落」創低

不婚不生！　綜所稅申報學前扣除額戶數「大幅滑落」創低

受到少子化與單身不婚族比例增加影響，根據財政部統計，實施約10年的綜合所得稅所幼兒學前特別扣除額，近5年申報戶數呈遞減趨勢，依據今年 6 月最新公布綜所稅申報核定統計專冊，111 年（112年申報）已降至 51萬戶新低。

2024-12-21 09:48
聯準會放鷹台股短線震盪　AI仍是投資主軸

聯準會放鷹台股短線震盪　AI仍是投資主軸

聯準會12月利率決策會議釋出偏鷹派訊息，使近日台美股市出現劇烈波動。因美國通膨下降速度略低於預估，加上新任總統的政策不確定性，為了保持後續貨幣政策彈性，目前市場預估，明（2025）年聯準會降息幅度修正至2碼，統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，受到聯準會官員及川普政策相關言論影響，台股短線可能呈現震盪，但台灣基本面穩健，加上明年AI將有明顯進展，持續帶動相關台廠受惠，台股後市表現仍可期待。

2024-12-21 06:03

讀者迴響

熱門新聞

鴻海集團大逃殺！連營收好的鴻準都重挫　現在可以布局嗎？

四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

新財劃法「雙冠」　北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

北北基「山崩地質敏感區」40地名單出爐　大安、信義區都入列

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

算能科技買「台積電晶片」用在華為處理器　傳美將懲處

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

台股新高就是證券獲利新高！　群益元大2025配息會如何？

104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

擱淺油輪開始洗艙　船東想保有船隻港方限下周一提移船計畫

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366