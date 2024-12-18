ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

大摩點名AI ASIC 8大贏家！　世芯-KY、台積電等4台廠入列

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

隨著生成式AI應用的快速發展，AI ASIC能否成為NVIDIA GPU的可行替代方案已成為全球熱門話題。外資摩根士丹利日前發布名為《AI ASIC 2.0：潛在贏家》的研究報告，指出ASIC憑藉其針對性優化和成本優勢，預計將逐步從NVIDIA GPU手中奪取更多市佔，更點名4家台廠，包括世芯-KY（3661）、台積電（2330）、日月光投控（3711）與京元電子（2449）。

摩根士丹利預計，AI ASIC的市場規模將從 2024 年的 120 億美元成長到 2027 年的 300 億美元，複合年增長率為 34%。在此背景下，NVIDIA由於其在大語言模型訓練方面的優勢，將繼續佔據主導地位。博通、世芯和Socionext視為看漲。Cadence Design Systems、台積電其供應鏈合作夥伴(日月光、京元電等)將受益於ASIC設計和製造的快速成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

摩根士丹利表示，ASIC的崛起並不代表GPU的衰退。相反，這兩種技術將長期共存，為不同的需求場景提供最優的解決方案。

隨著生成式人工智慧應用的快速發展，全球人工智慧運算需求正經歷爆炸性成長。報告預測，基本情境下，雲端運算服務AI半導體市場規模到2027年將達到2,380億美元，樂觀情境下甚至可能達到4,050億美元。在這一領域，ASIC憑藉其針對性的優化和成本優勢，預計將逐步從NVIDIA GPU手中搶佔更多市場份額。

儘管NVIDIA的AI GPU效能出色，但摩根士丹利認為，Google、亞馬遜、微軟等雲端服務供應商仍在積極推動ASIC設計。這背後的主要驅動力是雙重的，包括優化內部工作量及更好的成本效益。報告指出，雖然NVIDIA的GPU具有強大的運算效能，但其硬體價格較高，尤其是在AI訓練過程中。相比之下，ASIC 的單位成本較低，尤其是在大規模採用後。

摩根士丹利強調，雖然NVIDIA的GPU仍是大多數CSP的首選，但未來幾年，隨著ASIC設計日益成熟，這些雲端巨頭可能透過自研ASIC在採購談判中獲得更大的議價能力。

摩根士丹利在其報告中概述了全球 ASIC 供應鏈，確定了六個潛在的贏家，包括AI GPU、ASIC供應商、電子設計自動化工具、代工廠、測試服務、HBM。

相比之下，一些傳統晶片公司和代工廠可能面臨挑戰。例如，AMD可能會因為未能在AI GPU領域縮小與NVIDIA的差距而失去更多市場份額。此外，像聯電這樣缺乏先進製程節點支援的代工廠也可能難以在高階人工智慧晶片市場站穩腳步。

關鍵字： AIASIC台積電摩根士丹利GPU

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳烤箱端新貨！輝達生成式AI超級電腦　價格砍半賣249美元

黃仁勳烤箱端新貨！輝達生成式AI超級電腦　價格砍半賣249美元

輝達（NVIDIA）在聖誕節推出大禮，推出體積小巧的新款生成式人工智慧（AI）超級電腦，透過軟體升級的方式，以更低價格提供更高效能，在NVIDIA釋出的最新影片中，NVIDIA執行長黃仁勳從烤箱中拿出一台小巧的電腦晶片，也就是新推出的NVIDIA Jetson Orin Nano Super，不僅大小僅手掌一般大，價格更砍半至249美元。

2024-12-18 10:31
88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低　貼息拉至填6成

88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低　貼息拉至填6成

擁有88萬受益人的月配型台股ETF始祖、資產規模2431億復華科技優息（00929）今（18）日公告除息，每股配發0.05元，創下新低，早盤最高來到17.87元，一度填息6成。

2024-12-18 09:45
微軟CEO喊市場不缺晶片　引發輝達股價陷修正

微軟CEO喊市場不缺晶片　引發輝達股價陷修正

微軟執行長Satya Nadella近日對於晶片供給的談話引發市場疑慮，使得輝達(NVIDIA)股價落入修正領域。

2024-12-18 11:58
亞光獲特斯拉車載鏡頭加持　股價登17年半新高

亞光獲特斯拉車載鏡頭加持　股價登17年半新高

挾著特斯拉車載鏡頭供應商、機器人雙題材，今（18）日亞光（3019）股價續強，開高走高攻克158.5元漲停板價位，創下2007年7月初以來新高，10點左右，成交量超過7萬張。

2024-12-18 10:36
大摩點名AI ASIC 8大贏家！　世芯-KY、台積電等4台廠入列

大摩點名AI ASIC 8大贏家！　世芯-KY、台積電等4台廠入列

隨著生成式AI應用的快速發展，AI ASIC能否成為NVIDIA GPU的可行替代方案已成為全球熱門話題。外資摩根士丹利日前發布名為《AI ASIC 2.0：潛在贏家》的研究報告，指出ASIC憑藉其針對性優化和成本優勢，預計將逐步從NVIDIA GPU手中奪取更多市佔，更點名4家台廠，包括世芯-KY（3661）、台積電（2330）、日月光投控（3711）與京元電子（2449）。

2024-12-18 10:39
王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％

王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團今宣布，2025年元旦起調升品牌正職起薪及計時人員時薪，計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35,800元起，喊出無經驗可，品牌調幅最高7%，搭配獎金、1年最多調薪3次制度，有望挑戰年薪百萬，年度調薪人事成本初估增加億元，全年預計釋出1,200名職缺。

2024-12-18 09:35
高息ETF好日子沒了！00929失色　市值型0050、00662更貼大盤

高息ETF好日子沒了！00929失色　市值型0050、00662更貼大盤

相信許多投資人都會納悶，上半年每個投資人手中的寶貝「高股息ETF」，如今怎麼各個走勢疲軟，甚至還有明星ETF股息下降的現象，近期許多媒體紛紛開始討論2025年到底該買大盤ETF還是趁便宜持續存股高股息?今天股編就帶大家速速了解兩者的差異。

2024-12-18 00:03
輝達GB200生變！　集邦：出貨高峰延後至少1季

輝達GB200生變！　集邦：出貨高峰延後至少1季

近期市場關注NVIDIA GB200整櫃式方案（rack）各項供應進度，TrendForce於最新調查指出，由於GB200 Rack在高速互通介面、熱設計功耗（TDP）等設計規格皆明顯高於市場主流，供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化，較原預期時間延後1季以上，最快將於2025年第二季後才有機會放量。

2024-12-17 22:56
全台存款餘額曝！台北市人均存款「高達925萬元」　新竹排第二

全台存款餘額曝！台北市人均存款「高達925萬元」　新竹排第二

台灣各縣市金融機構存款餘額出爐！根據統計，第一名為台北市，人均存款高達925萬元，而新北市與台中市則分居二、三名。然而，新竹市雖存款總額僅約2369億元，排在第七名，但人均存款卻高達518萬元，是全台第二名，貼文掀起討論。

2024-12-18 12:17
上海陸客團將來台！　3檔觀光類股亮燈漲停

上海陸客團將來台！　3檔觀光類股亮燈漲停

上海將積極恢復陸客團來台旅遊，兩岸觀光利多消息，激勵相關類股表現強勢，燦星旅（2719）、富野（2736）、老爺知（5704）都亮燈漲停。

2024-12-18 11:30

讀者迴響

熱門新聞

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

聯電被逼赴美設廠　4大理由無法拒絕

高息ETF好日子沒了！00929失色　市值型0050、00662更貼大盤

88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低　貼息拉至填6成

00713換股！增刪15檔　大買金融砍中租-KY

生成式AI改變職場！富邦金首度舉辦黑客松　內部開發23個場景

經部說服黃仁勳來台　當年台灣非首選

川普強勢回歸！　傳AIT找聯電赴美設廠

王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％

川普2.0逼赴美擴產？　聯電、AIT回應了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366