大摩點名AI ASIC 8大贏家！　世芯-KY、台積電等4台廠入列

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

隨著生成式AI應用的快速發展，AI ASIC能否成為NVIDIA GPU的可行替代方案已成為全球熱門話題。外資摩根士丹利日前發布名為《AI ASIC 2.0：潛在贏家》的研究報告，指出ASIC憑藉其針對性優化和成本優勢，預計將逐步從NVIDIA GPU手中奪取更多市佔，更點名4家台廠，包括世芯-KY（3661）、台積電（2330）、日月光投控（3711）與京元電子（2449）。

摩根士丹利預計，AI ASIC的市場規模將從 2024 年的 120 億美元成長到 2027 年的 300 億美元，複合年增長率為 34%。在此背景下，NVIDIA由於其在大語言模型訓練方面的優勢，將繼續佔據主導地位。博通、世芯和Socionext視為看漲。Cadence Design Systems、台積電其供應鏈合作夥伴(日月光、京元電等)將受益於ASIC設計和製造的快速成長。

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摩根士丹利表示，ASIC的崛起並不代表GPU的衰退。相反，這兩種技術將長期共存，為不同的需求場景提供最優的解決方案。

隨著生成式人工智慧應用的快速發展，全球人工智慧運算需求正經歷爆炸性成長。報告預測，基本情境下，雲端運算服務AI半導體市場規模到2027年將達到2,380億美元，樂觀情境下甚至可能達到4,050億美元。在這一領域，ASIC憑藉其針對性的優化和成本優勢，預計將逐步從NVIDIA GPU手中搶佔更多市場份額。

儘管NVIDIA的AI GPU效能出色，但摩根士丹利認為，Google、亞馬遜、微軟等雲端服務供應商仍在積極推動ASIC設計。這背後的主要驅動力是雙重的，包括優化內部工作量及更好的成本效益。報告指出，雖然NVIDIA的GPU具有強大的運算效能，但其硬體價格較高，尤其是在AI訓練過程中。相比之下，ASIC 的單位成本較低，尤其是在大規模採用後。

摩根士丹利強調，雖然NVIDIA的GPU仍是大多數CSP的首選，但未來幾年，隨著ASIC設計日益成熟，這些雲端巨頭可能透過自研ASIC在採購談判中獲得更大的議價能力。

摩根士丹利在其報告中概述了全球 ASIC 供應鏈，確定了六個潛在的贏家，包括AI GPU、ASIC供應商、電子設計自動化工具、代工廠、測試服務、HBM。

相比之下，一些傳統晶片公司和代工廠可能面臨挑戰。例如，AMD可能會因為未能在AI GPU領域縮小與NVIDIA的差距而失去更多市場份額。此外，像聯電這樣缺乏先進製程節點支援的代工廠也可能難以在高階人工智慧晶片市場站穩腳步。