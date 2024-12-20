高階AI晶片頻流入中國 輝達要求美超微、戴爾進行抽查

近日市場傳出，美國商務部將針對輝達（NVIDIA）展開調查，要查清過去一年來，NVIDIA旗下產品是如何外流至中國，對此NVIDIA已經要求美超微和戴爾等大型客戶對東南亞的客戶進行調查。

TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停 友訊飆第2根

根據外電報導，美國可能會自從明（2025）年禁止中國TP-Link在美國銷售，轉單效應發酵，網通廠群起上攻，友訊（2332）連飆第二根漲停板，相關族群啟基（6285）、友勁（6142）、訊舟（3047）也相繼攻克漲停板價位。

美調查輝達AI晶片流入中國 分析師：完全杜絕非常困難

外媒報導，美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去1年來，輝達產品如何流入中國。分析師今天表示，輝達晶片可能經由東南亞或中東等地轉運流入中國，很難完全防止流通，但美國的調查應該能有一定的遏制效果。

棒球12強紀念幣難問世！ 央行曝卡2大難題

棒球12強中華隊奪冠，外界建議央行發行紀念幣，央行今（20）日指出，目前評估銀幣發行的空間碰到開模時間長、預算編列來不及2道難題待解決。

104萬股民安啦！ 00919配0.72元緩步填息

規模逾3049.96億元、擁有104萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919）於今（20）日除息，每股配發0.72元，早上甫開盤最高上攻23.34元，呈現填息12.5%，雖一度翻黑，但大多緩步填息，此次股息發放日為明（2025）年1月13日。

每人最高10萬！ 2025勞保紓困貸款12／26開辦

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部今（20）日公告，114年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於12月26日至明年1月10日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

蛇年生肖紀念套幣今起網路申購 每套1900元

中央銀行今（20）日公布第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，此次仍是透過台灣銀行公開發售，每套售價1900元，民眾自今日上午10時起至12月26日止可上網預購，或在明（2025）年1月9日在台灣銀行各分行臨櫃購買。

6成民眾預期年終可以領1~3個月 5成估明年會加薪

國泰金公布 12 月國民經濟信心調查結果，有50.2%的民眾預期明（2025）年薪資會調漲，有62.4%民眾預期年終獎金1~3個月，整體而言，民眾明年薪資調漲、今年終獎金月份數的預期都較2023年來得樂觀。

當心詐騙！ 證交所無經營任何虛擬貨幣業務及LINE、抖音帳號

證交所表示，近期接獲多起民眾舉報，有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工之名義，並以證交所官方網站取信於投資人，要求提供存摺及身分證等個人資料。

快訊／台積電跌10元至1060 台股開盤大跌134點

美股4大指數跌多漲少，台股今（20日）以22798.39點開出，指數大跌133.86點，跌幅0.58％。