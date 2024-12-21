北北基「山崩地質敏感區」40地名單出爐　大安、信義區都入列

▲山崩與地滑地質敏感區變更前後位置圖。（圖／經濟部提供）



記者陳瑩欣／台北報導

睽違9年，經濟部預告修正北北基「山崩地質敏感區」，範圍涉及40行政區共226平方公里，台北市包括大安、信義區等8個行政區在列，新北市則有高達25個行政區劃入地質敏感區，基隆市7個行政區全數入列。

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據公開資料顯示，在高精密度空拍量測修正、當地順向緩坡會勘風險低予以剔除下，台北市、新北市都有部分山地小幅度移出山崩地質敏感區的範圍。

不過，台北市仍有8行政區因為山勢影響，列入山崩地質敏感區，包括：北投區、士林區、內湖區、南港區、信義區、文山區，這8區山崩地質敏感合計有17.34平方公里，較前次公告測量少1.16平方公里。

擁有29個行政區的新北市，則有高達25個行政區被劃到山崩地質敏感區內，僅三重區、蘆洲區、板橋區與永和區因屬於河道沖積土壤液化地盤改良需求較高的地區，不在山崩地質敏感區的劃設範圍，新北市此次共有185.2平方公里土地劃為山崩地質敏感區，較前次測量少了2.83平方公里。

至於基隆市因為7個行政區皆有山，且有類似潮境公園垮掉、鵠鵠崙出現潛在大規模崩塌等事件，包括基隆市中山區、信義區、仁愛區、中正區、安樂區、七堵區與暖暖區都在山崩地質敏感範圍內，基隆市全區山崩地質敏感範圍達23.46平方公里，較前次測量略增1.63平方公里。