川普衝擊要來了！谷月涵：選後美股有「4大利多」　還有漲幅可期待

▲寬量國際創辦人暨執行長李鴻基（中）、「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）（右）、寬量國際顧問何柏杰。（圖／寬量國際提供）

記者楊絡懸／台北報導

美國總統大選將於11月5日舉行，外界關注選後美股趨勢。有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，基於4大利多考量，選後美股還有一波漲幅可期待；另外，本周於香港一連舉行的寬量國際第16屆「QIC CEO Week」將是選前最後一場外資投資論壇，也成為國際機構投資人關注焦點。

在台積電法說會利多效應帶動下，美國存託憑證（ADR）市值已正式衝破1兆美元，推升國際機構投資人對台股的興趣。由於美國總統大選舉行在即，谷月涵分析美股後市的原因，歸納成4大理由：

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一、企業財報超乎預期：未來幾天仍是美股財報公布熱季，而市場對於這次財報數據預估值堪稱今年以來最低，也就是說，企業財報結果很容易有優於市場預期的可能性。

二、「川普衝擊」（Trump Bump）效應可期：根據美國多家數據民調機構顯示，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）最後勝出的機率攀升，由於調降企業所得稅率是川普政見之一，加上按過去歷史經驗，美股在共和黨勝選後的1至1.5個月表現呈現上漲，將帶動市場。

三、庫藏股買回熱季：年底是美國企業開始執行庫藏股買回的高峰期，美商高盛證券預估，今年美國企業買回庫藏股的金額較去年多出20%，對美股表現來說將有加分效果。

四、美國財政部減少公債：由於累積現金部位足夠，明年1月美國財政部將減少公債發行，有利於股市。

谷月涵認為，儘管民主黨勝選對助漲美股效應有限，但因為其他3項利多題材可以期待，也讓市場對於總統大選後的美股充滿期待，意味著兩黨不論誰勝出，對美股來說只是大漲或小漲而已。

此外，本周「QIC CEO Week」將是國際機構投資人可以了解台灣企業如何因應美國總統大選後營運策略的最佳時機點。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，目前台灣規模最大、協助台灣公司最直接對接國際機構投資人的「QIC CEO Week」論壇，將在10月22日至23日於香港東方文華酒店舉行，共有22家台灣企業、超過100位國際機構投資人參加，合計安排近500場一對一會議，連同今年其他4場投資論壇，也包括多次以台積電（2330）為核心的「半導體供應鏈」論壇，寛量國際已為台灣企業至少舉辦超過3,000場次外資會議。

李鴻基指出，台灣作為全球半導體產業領頭羊，台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，展望未來10年，寬量國際將繼續引進國際資本市場資源，協助台灣半導體供應鏈在國際舞台上蓬勃發展，壯大全球產業與資本市場的影響力。