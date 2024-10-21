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川普當選才會有關稅提高前的進貨潮　Q4貨量估季減逾一成

▲圖為美西長灘島貨櫃碼頭。（圖／港務公司）

▲美西長堤港今年前三季貨櫃裝卸量年增18.8%。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

美國長堤港在2024年第三季度貨櫃裝卸量達263萬箱，洛杉磯港達280萬箱，雙創單季最高紀錄，被解讀為企業趕在明年關稅可能提高前進口貨物，並設法避免受颶風和美東等港罷工影響，不過國內兩家超大型攬貨業者都指出，第三季貨量大增除趕進聖誕貨品，美東罷工可能是最大影響因素，如果11月川普當選總統，業者才會提前進加高關稅貨品。

川普在競選期間喊出要對所有進口貨品課徵10%關稅（原主張20%），對中國進口貨重課60%的稅率，對此國內兩家超大型攬貨公司負責人都指出，目前還未見客戶要對加高關稅的貨品採取提前進貨措施，估計要等到川普真的當選，並在當選演說中提及關稅，才會開始規畫提前進貨，而實際上根據過去經驗，被提高關稅的貨品，還可以申請降低關稅，實際執行都會七折八扣的。另提高關稅關係消費大眾權益，沒有參眾議院背書，也是執行不了的。

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兩家超大型攬貨公司主力貨載品項不同，一家估計第四季貨量可能減少近三成，另一家估計減少一成多，但可以確定的是第四季市場確實轉淡，只是船公司透過大幅縮減航班穩住運價。

長堤港9月份處理了829,499箱貨櫃，比2023年9月創下的紀錄高出約70箱，第三季箱量達263萬箱，較上一個最繁忙的季度2022年第二季度多了78,628箱。

該港口將創紀錄的貨運量歸因於年底假日相關商品需求，以及在美國東岸勞資新合約協商可能出現的罷工，託運人將貨物轉移到美西港口所致。但美東碼頭工人的罷工從10月1日起只持續了三天，但因碼頭自動化等議題懸而未決，需要進一步談判，導致不確定性繼續存在。

該港執行長馬里奧·科德羅表示：「隨著航運旺季推動創紀錄數量的貨物通過這個跨太平洋貿易的關鍵門戶，我們的碼頭有足夠的空間。我們預計，隨著零售商為冬季假期囤貨，今年剩餘時間里銷量將繼續增長。」

今年前9個月，長灘港的貨櫃裝卸量為692萬箱，比2023年同期增長18.8%。

洛杉磯港是全美最繁忙的貨櫃港，該港執行董事賽羅卡宣布，洛杉磯港9月寫下歷來最佳紀錄，處理了95.5萬箱貨櫃，第3季共處理了超過280萬箱貨櫃，創下該港116年史上最佳單季紀錄。

馬里奧·科德羅表示：「傳統上這是淡季，卻未見貨物運量大減跡象。如果一些進口商像2019年那樣擔心新關稅將上路，或許會提早把貨運進來，以免除一些額外成本。」

關鍵字： 川普關稅提高前搶進貨Q4貨量季減逾一成

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