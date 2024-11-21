川普2.0讓供應鏈再次調整　泰國產業發展均衡且與美貿易逆差小可投資

▲黃志芳在泰國台灣形象展上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

外貿協會董事長黃志芳指出，川普再度當選總統，上一任是針對中國的1.0，現在是全盤檢視與各國間的貿易逆差問題，他要重建美國製造業，供應鏈將會再一次調整，泰國與美國間貿易逆差不到越南半數，且泰國是中立的國家，地緣政治與產業發展均衡，投資風險小，是可以考慮投資的國家。

黃志芳分析，泰國是東協第二大經濟體，汽車、電子工業、食品加工及能源產業，在全求供應鏈扮演的角色越來越重要，在全球供應鏈變遷趨勢下，包括台灣在內，許多企業都投資泰國，我國台達電在泰國的泰達電，已經是泰國股市的股王，還新設兩座工廠。另去年越南與美國貿易逆差有1046億美元，泰國才407億美元，不會是美國優先對付的國家。

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泰國國民人均所得約8千美元，泰國的觀光醫療產業成熟，是觀光醫療大國，台灣在資通訊應用方面是強項，用最新的AI技術，智慧醫療、智慧病房，幫助泰國發展觀光醫療，這次泰國台灣形象展，包括醫材公會會員，在健康產業館有26參展，加上單獨設攤位企業，合計有33家參展。

黃志芳指出，台泰都追求2050淨零碳排，我國有很多研發技術受到青睞，前幾年泰國再生能源企業AE集團併購台灣的綠能企業有量科技公司，而這家台灣製造電池芯的企業認為，雖然是被買走71.2%股份，卻可以讓公司加速拓展泰國與東南亞市場，有利公司長遠發展。

我國駐泰代表張俊福大使指出，近年因中貿貿易戰加上疫情，很多工廠從中國遷至東南亞，泰國就是主要投資國之一，今年前三季，台灣已成為泰國第四大外資來源國。