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為什麼你的股票總是虧？新的一年學會「3態度」就能輕鬆持有、笑到最後

▲▼股市。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在變幻莫測的資本市場，無論股市小白或是投資老師，都想避免投資陷阱、獲取穩健收益。（示意圖／取自免費圖庫pexels、pakutaso、Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

根據證交所的最新統計，至2024年底，台灣投資人總開戶數達1321.6萬人，而且全年更新增了70.38萬戶，創下「歷年開戶數新高」！然而展望新的一年，在變幻莫測的資本市場，無論股市小白或是投資老師，該如何避免投資陷阱、獲取穩健收益都是他們想追求的目標。擁有豐富投資經驗的投資理財作家黃凡，以其多年來在海內外金融市場的實戰智慧，再度推出新書《有錢人的紀律：我們終將變富有》，為讀者提供一條邁向財富自由的理性之路。

建立「有錢人的紀律」：選擇、等待與堅持
黃凡在書中提出投資成功的核心在於三大態度：選擇優質公司、等待合理價格、堅持長期擁有。他強調，投資是一場耐心的較量，短期的頻繁操作只會帶來疲憊與焦慮，因為「即使是專業的分析人員，也不可能準確預測市場和個股的短期走勢。市場中有許多專家，把精力放在預測和判斷買進和賣出的時機上，然而其成功機率非常低。」而長期持有真正有價值的資產才能實現穩健的財富增值。

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以股神巴菲特投資比亞迪的案例為例，黃凡詳細分析了「價值投資」的關鍵所在：巴菲特於2008年以每股8港幣的價格買入比亞迪股份，儘管期間歷經股市波動與質疑聲浪，他始終堅守信念。「巴菲特表示，他看中的是比亞迪這家全球電池業巨頭在發展電動汽車方面，擁有其他汽車廠商所不具備的優勢，他同時更看好新能源汽車未來的發展趨勢。」值得一提的是，巴菲特堅守比亞迪十多年毫不動搖，儘管期間經歷中國股市兩輪的牛熊週期，比亞迪的股價也出現多次起落。質疑巴菲特投資眼光的說法更是此起彼伏，但他堅守「價值」投資的信念，截至2022年年初的投資報酬率已達20倍以上，這項投資也成為「股神」一生的最佳投資項目之一，同步也印證長期投資的重要性。

理財,投資,小資,記帳（圖／pakutaso）

避免投資陷阱，從容淡定勝過頻繁操作
黃凡也指出，許多投資者熱衷於波段操作，試圖抓住市場的每一次漲跌，卻往往適得其反。美國一份研究報告顯示，即便是專業退休基金，僅僅因為錯過市場表現最好的幾天，整體收益就會大幅下降。黃凡提醒讀者：「我們大可不必每天盯盤、打聽內幕消息、頻繁進出買賣，只要改以淡定的心態，從容選取一籃子穩健經營、具備一定成長潛力的『好公司』股票，再透過合理價格買入並長期持有，其實就可以輕鬆獲利。」

他還警告，投資成功並非取決於「天道酬勤」。在過去十年間，那些習慣長期持有優質公司股票的「懶人」投資者，往往能比整天忙於短期操作的「勤奮者」獲得更高回報。

理性選擇，避免被「聰明」誤導
投資市場的另一大陷阱在於投資者的過度自信與短視行為。黃凡引用《阿甘正傳》的故事，指出投資成功需要的是單純、堅持與從容的心態。他強調，「太過聰明反而容易被自己的判斷所誤。」

許多投資者在市場高漲時追漲，在市場低迷時恐慌拋售，這些行為恰恰是失敗的根源。黃凡強調，應該在別人恐懼時進場，並在別人貪婪時退出，而不是人云亦云、隨波逐流。「阿甘的成功之道非常簡單：單純正直、知行合一、心無旁騖、長期堅持。如果讓阿甘來投資股市，他會如何做？雖然不擅長預測市場起落，但他肯定明白投資『低買高賣』的原理。並在所有人蜂擁而入之際，牢記珍妮說過的話『遇事就跑』，全部賣出而撤退。」

▲▼投資。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

此書也為投資人規劃了四步驟的資產配置策略，包括找尋適合自己的理財模式、釐清投資方向、徹底做好資產配置以及凡事步步為營。黃凡指出，成功的投資不僅僅是尋找高回報，而是要能抵禦風險，確保生活無憂。

此外，書中也闡述投資應有的目標：首先是跑贏通貨膨脹，保護財富不被侵蝕；其次是抵禦人生中的各種風險，確保家庭穩定；最後則是實現財富自由，過上從容的生活。

《有錢人的紀律》：給普通人的實用指南
作者黃凡以平實的語言，從普通投資者的角度出發，解答了投資過程中的各種疑惑。「投資並不需要過人的聰明才智，而是需要盡可能減少交易與操作，同時勤於讀書與思考，培養從容淡定的投資心態。」黃凡以豐富的實踐經驗與深入的市場洞察，為投資人提供了一條通往財富自由的康莊大道。

▲▼ 股市,股票,股市小白,投資,巴菲特,美股,台股,長期持有,時報出版,收益,資產。（圖／時報出版提供）

《有錢人的紀律：我們終將變富有》
作者：黃凡
出版社：時報出版

關鍵字： 股市股票股市小白投資巴菲特美股台股長期持有時報出版收益資產

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