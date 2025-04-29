4津貼一次到手！逾192萬人「今早爽領1.9萬」快查帳戶

▲勞保局今發放勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

快查銀行帳戶！勞動部勞工保險局今（29日）發放「勞保年金給付」、「災保年金給付」、「災保失能照護補助」、「勞退月退休金（首發案）」等4津貼，明（30日）還有7筆一口氣入帳。

勞動部勞工保險局行事曆顯示，包含「勞保年金給付」、「災保年金給付」、「災保失能照護補助」、「勞退月退休金（首發案）」等4津貼，今（29日）已發放，而根據勞保局統計，去（2024）年請領勞保年金人數超過192萬人，平均每人可領1.92萬元，核付總金額高達372億，但實際領取金額須視個人投保狀況而定。

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勞保局表示，勞工在辦理退職退保後的隔日，就具備勞保年金的請領資格，只要符合請領資格並完成申請，從提出申請的當月開始，將按月發給直到死亡當月為止，保險年資越久，給付金額越高。

此外，明（30日）還有7筆津貼一次到位，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。

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