3檔主動式ETF搶市　台股震盪中競推10元發行價

▲統一投信基金管理部主管尤文毅副總（中）、統一台股增長主動式ETF（00981A)基金經理人陳釧瑤協理（右）、統一投信袁永騰協理（左）。（圖／統一投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台北股市加權指數今（28）日收復2萬點大關，以20034.41點作收，法人認為，台股基本面強勁，後市個股仍有表現機會，3檔主動式ETF近期以10元發行價先後開募，有望位居績效成敗的關鍵。

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▲3檔主動式ETF募集比一比，可點圖放大。（圖／巫彩蓮整理）

首檔台股主動式ETF由野村投信推出「野村台灣智慧優選主動式ETF基金」（00980A）已完成募集，預計在5月5日掛牌；接棒擔綱募集的依序是群益投信推出的「群益台灣精選強棒主動式ETF基金」（00982A）與統一投信推出的「統一台股增長主動式ETF基金」（00981A）。

法人指出，4月以來台股加權指數單日漲跌幅超過3%以上的天數已有3次，為近10年來單月罕見紀錄，依過往經驗來看，若在台股大幅震盪下入市，後一月平均上漲4.29%、後三月近5.98%、後六月近13%，整體來看，震盪入市後續迎來的表現普遍不俗，可見股市短線劇烈波動，反而是思考中長線布局的好時機，危機也可以視為轉機。

隨著關稅衝擊逐漸被市場消化，法人建議投資人也正是好好檢視持股、主動擇優布局遭錯殺的潛力股，台股主動式ETF也是投資人可善加運用的工具，透過經理人與研究團隊的專業選股，既為投資人節省時間與力氣，還能兼享ETF的投資便利性、投資組合透明等好處。

00982A經理人陳沅易表示，隨著市場也已陸續反映關稅衝擊，協商談判以及廠商的應變也持續進行中，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，廠商在生產鏈的調度與佈局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，長期競爭力仍佳，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待，短線回檔也正是主動尋找價值被錯殺。

00981A基金經理人陳釧瑤則表示，在美國對等關稅延緩的3個月緩衝期裡，為了減少關稅成本，各產業的廠商可能會趁政策落地前，大舉回補庫存，帶動航運與物流板塊短線內熱度飆升。另外，經歷先前股價修正後，高息股殖利率更加吸睛，隨著台股陸續進入主要除權息週期，相對提升的殖利率有望吸引資金回流高息股。

陳釧瑤表示，AI應用浪潮持續擴散，相關供應鏈仍將是今年台股投資的重點一環。伺服器產品因直接銷往企業用戶，對價格波動的敏感度較低。那些中國廠區占比不高，或墨西哥產能優勢突出的廠商，甚至有機會受惠轉單行情。整體來看，伺服器產業鏈受到加徵關稅的衝擊相對低。

