關稅戰開打！網購美金20元「加稅變50元」　她曝：美國人一片哀號

▲美國人感受到中國進口商品加徵關稅後帶來的衝擊。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

隨著川普政府取消中國小包裹的「最低限度」豁免，中國電商購物平台面臨120%關稅，快時尚品牌SHEIN在趕在關稅生效之前，調漲部分在美販售商品價格。粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」的貼文，美國網路一片哀號，「當20美金的東西，加完關稅變成50的時候， 大家才會真的開始有感」。

財經網美胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，轉發粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」的文章，現在美國人終於能體會，台灣人買進口車是一種什麼感覺了，「花掉的錢六成都是稅」。

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「馬卡人妻」在貼文寫道，中國跨境電商平台Temu、SHEIN 開始收關稅了，美國網路一片哀號聲，「所以我說，當20美金（約新台幣650元）的東西，加完關稅變成50（約新台幣1624元）的時候，大家才會真的開始有感」；她指出，大部分的實體通路以及亞馬遜（Amazon），在關稅落實之前狂囤貨，因此價格沒有上漲得很明顯，只有部分東西漲價，

不過，這讓身為家庭主婦的她很焦慮，「夏威夷的東西已經貴到爆表，我真的是沒有辦法想像可以再怎麼更貴？住過加州跟夏威夷後，現在我覺得歐洲的東西都好便宜」，決定下周開始囤貨洗碗錠、廚房紙巾、洗衣精、罐頭、玩具等等，「我覺得美國人好樂觀喔，美國人普遍存款都很少，可是他們好像都不擔心」。

貼文曝光，掀起網友討論，「看來你們離出海釣鮪魚當蛋白質補給的日子不遠了」、「看起來關稅全部轉嫁給終端的消費者」、「讚！美國人要幫忙分攤美債囉」、「只好假裝自己是冰島人」、「夏威夷物價真的太扯了，當地人生活得很辛苦」、「這好像跑去歐洲點網拍，看到運費後的我」。