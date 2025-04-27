ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

繳稅注意！3銀行刷卡分期零利率　加掛現金回饋

▲信用卡。（圖／記者許凱彰攝）

▲信用卡示意照。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

本周遭遇牌照稅開徵、房屋稅與綜合所得稅申報繳納起跑，不少民眾在「3稅齊發」之下選擇信用卡刷卡分期，《ETtoday新聞雲》彙整多家銀行刷卡繳稅優惠，至截稿前為止僅中信銀、永豐銀、台企銀正式宣布提供刷卡繳稅分期零利率的空間，3銀行另針對指定卡種加碼現金回饋，讓民眾繳稅失血之餘可以取得小額回補的空間。

中信銀
推出中信卡繳稅優惠活動，滿足民眾不同的回饋需求，今（2025）年5月1日至6月30日持中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及LINE Pay簽帳金融卡、和泰聯名卡繳納綜所稅，分別可享0.1%現金回饋、0.1% LINE POINTS回饋或0.2%和泰Points回饋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若持中華航空聯名卡繳稅，可享有中華航空（華航）哩程回饋，每300元回饋1哩，依不同稅額級距加碼回饋率最高可達1.7%。

另一方面，中國信託銀行推出中信卡不限卡別固定額度內最高6期分期0利率優惠。

永豐銀
今（2025）年於「Paytax財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜合所得稅享免手續費，使用「大咖DACARD APP」（下稱DACARD APP）並刷永豐卡繳稅享最高10%回饋再抽刷卡金；尊榮理財「永傳」會員登錄並刷永豐卡繳稅，最高回饋20萬刷卡金再享6期0利率，成為高資產戶繳稅首選；至於永富及永聚會員享刷卡金或分期0利率擇一。

全卡友除免手續費外，永豐銀行表示，指定卡別－「永傳世界卡」繳稅最高回饋20萬元刷卡金，登錄名額無上限；「幣倍卡」繳稅最高回饋0.15%刷卡金；6月15日前新申辦永傳世界卡正卡、繳交全額年費並繳稅達2,000萬（含）以上，加贈遠東SOGO百貨24,000元即享券；首次刷永豐卡繳稅，滿10萬元享0.15%刷卡金、最高回饋500元；於線上通路申辦單筆消費分期或帳單分期滿額並完成登錄，再享刷卡金回饋（以上活動登錄自5月2日起）。

台企銀
即日起至5月31日止，民眾可透過「台灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，綁定台企銀Hokii數位存款帳戶，並於活動指定時間以台灣Pay成功繳納「牌照稅」或「房屋稅」，單筆可享台灣Pay紅利點數1000點回饋(每10點可折抵1元)，綁定一般帳戶繳納則享台灣Pay紅利點數500點回饋，每稅別兩種繳納方式最多各回饋3筆，等同900元回饋金。

此外以相同方式繳納「綜合所得稅」，每人限繳納1次，最高可享現金回饋150元，且繳稅金額達1000元以上，並於繳納當日(含)前加入Hokii數位會員，再加碼現金200元，每人限回饋1次，等於現賺350元。上述3種稅別皆有總回饋筆數限制，如達總筆數上限則停止回饋，並公告於台企銀官網。

活動期間首次申請台灣企銀Hokii台幣數位存款帳戶，並以Hokii數位存款帳戶綁定台灣Pay，繳納任一筆牌照稅、房屋稅或所得稅，還可再獲現金100元，每人限回饋1次，4月及5月份各限量1000名。完成所有活動規則，最多能賺到1350元回饋金。

台灣Pay綁定台企銀信用卡繳稅也有好康，「牌照稅」或「房屋稅」每筆回饋刷卡金50元，總回饋筆數各1萬筆，且各稅別前2000名繳納的早鳥客戶，再加碼50元刷卡金，每戶限領1次。

至於「綜合所得稅」刷卡繳稅的部分，台企銀每筆回饋200元刷卡金，總回饋筆數上限5000筆。且為了減輕民眾負擔，台灣Pay綁定台企銀信用卡繳綜所稅單筆達3000元以上且114年1月1日至分期申請日有任1筆一般消費，最高可享9期0利率

台新銀
台新銀行特別加碼在超商繳稅也能賺回饋，卡友可透過7-ELEVEN、全家便利商店，在4月繳納牌照稅、5月房屋稅與綜合所得稅，只要當月於Richart Life APP領取生日加碼優惠券，刷@GoGo卡即可獲得6%回饋，每月最高回饋200點台新Point（信用卡）。

台中銀
即日起至2025年6月30日止，凡使用iPASS MONEY連結台中銀行存款帳戶並將上述帳戶設定為「自動儲值」或「同意自動儲值交易差額」帳戶，且透過iPASS MONEY APP「生活繳費」功能，成功繳納牌照稅、房屋稅、綜所稅後，不僅可享有最高10%的一卡通綠點回饋，台中銀行還將為每位符合條件的客戶種下一棵樹苗，持續實踐ESG永續理念，共同為地球盡一份心力。

關鍵字： 繳稅信用卡中信銀永豐銀台企銀

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

推薦閱讀

繳稅注意！3銀行刷卡分期零利率　加掛現金回饋

繳稅注意！3銀行刷卡分期零利率　加掛現金回饋

本周遭遇牌照稅開徵、房屋稅與綜合所得稅申報繳納起跑，不少民眾在「3稅齊發」之下選擇信用卡刷卡分期，《ETtoday新聞雲》彙整多家銀行刷卡繳稅優惠，至截稿前為止僅中信銀、永豐銀、台企銀正式宣布全卡友擁有刷卡繳稅分期零利率的空間，3銀行另針對指定卡種加碼現金回饋，讓民眾繳稅失血之餘可以取得小額回補的空間。

2025-04-27 13:39
川普關稅嚴抓「含中」貨　KPMG示警美國海關緊盯3地雷

川普關稅嚴抓「含中」貨　KPMG示警美國海關緊盯3地雷

KPMG安侯建業會計師事務所日前舉辦「美國關稅新風暴：全球供應鏈洗牌下的台商生存戰略研討會」，針對美國總統川普關稅措施提供建議，專家指出，美國海關（CBP）對進口產品查核認定上會更注意首次銷售（First Sale）合法性，企業通關前要注意3大申報環節。

2025-04-27 12:57
加油注意！汽油明不調整　柴油漲0.2元

加油注意！汽油明不調整　柴油漲0.2元

台灣中油宣布，自明（28）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油價格調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升27.1元。

2025-04-27 12:05
國稅局認證　綜所稅申報「18款地雷」最易踩到

國稅局認證　綜所稅申報「18款地雷」最易踩到

113年度綜合所得稅結算申報即將於下周四（5月1日）正式開始，財政部高雄國稅局整理出18種常見申報錯誤態樣，提醒700萬綜所稅申報戶報稅時多加注意，避免因一時疏忽遭補稅處罰。

2025-04-27 10:58
8檔中小型銀行配息放榜　遠東銀、上海銀現金殖利率近4%暫領先

8檔中小型銀行配息放榜　遠東銀、上海銀現金殖利率近4%暫領先

8家中小型銀行公布董事會通過2024年盈餘分配細節，其中以遠東銀（2845）、上海銀（5876）潛在現金殖利率逼近4%暫時領先群雄。

2025-04-27 10:26
美關稅貿易戰「不擔心」　世茂農業：已走出差異化市場

美關稅貿易戰「不擔心」　世茂農業：已走出差異化市場

面對全球市場動盪與美國貿易戰升溫，許多台灣農業出口業者也憂心忡忡，但世茂農業卻顯得異常從容。世茂農業董事長特助李佳家表示：「我們並不擔心，因為世茂早就走出差異化市場，不是靠單一產品或單一市場存活。」這份自信，來自於世茂農業多年前就已經開始的深耕與轉型布局。

2025-04-27 06:11
週線終止連兩黑翻紅　法人稱：台股挑戰清明節跳空缺口

週線終止連兩黑翻紅　法人稱：台股挑戰清明節跳空缺口

上週台股週線扭轉連2黑窘境，收紅上漲477.7點，週線漲幅2.46%，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，美國關稅談判消息持續變化，相關議題對全球經濟的影響仍未消退，不過，美國聯準會官員釋出6月降息訊號，激勵美股連三日全面上漲，加上IMF上修台灣經濟成長，搭配融資餘額快速降低，水位來到相對健康水位、國安基金穩定台股投資情緒，以及上市櫃陸續實施庫藏股等多項多利因子，台股有望挑戰清明節缺口。

2025-04-27 06:05
筆電產業觀望關稅談判情況　2025年品牌出貨成長率下修至1.4%

筆電產業觀望關稅談判情況　2025年品牌出貨成長率下修至1.4%

根據TrendForce最新調查，儘管美國暫緩徵收對等關稅90天，提供筆電品牌短暫喘息空間，然整體市場仍籠罩在政策與經濟的不確定性中。品牌自2024年底開始提前擴大備貨規模，推升2024年第四季出貨年增率至5.1%，2025年第一季更達7.2%。然而，考量整體經濟疲軟與關稅風險升溫，預估2025年筆電品牌全年出貨年增率將由3.6%下修至1.4%。

2025-04-27 06:00
黑松100周年　員工持股信託制度參與率近7成

黑松100周年　員工持股信託制度參與率近7成

黑松（1234）今年迎來創立100週年的重要里程碑，26日舉辦家庭日並以歡樂、感謝與傳承為核心精神，邀集逾千位跨世代員工與家屬齊聚一堂，黑松董事長張斌堂指出，公司深耕在地100年，將持續與員工並肩同行，迎接下一個更精彩的百年。

2025-04-27 06:00
360° MOBILITY Mega Shows四天展期　吸引110國4千名國際參觀者

360° MOBILITY Mega Shows四天展期　吸引110國4千名國際參觀者

由外貿協會主辦的2025年360°MOBILITY Mega Shows今(26)日順利落幕，該展整合「台北國際汽機車零配件展(Taipei AMPA)」、「台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」，並與「台北國際車用電子展(Autotronics Taipei)」同期展出，四天展期吸引來自全球超過110個國家、4千名國際參觀者到場，共同見證台灣在全球智慧移動產業中的關鍵地位與創新能量。

2025-04-26 21:46

讀者迴響

熱門新聞

蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光

每月「被動收入14萬」想退休！網給1建議

繳稅注意！3銀行刷卡分期零利率　加掛現金回饋

11家金控配息一表看！　中信金居配息、殖利率雙王

國稅局認證　綜所稅申報「18款地雷」最易踩到

小孩上大學「每月零用錢6000夠嗎？」網曝1狀況就可以

聯電84萬股東注意！「咖波筆」4／30開領　入手方法一文看

週線終止連兩黑翻紅　法人稱：台股挑戰清明節跳空缺口

獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處系統烏龍急搶救

360° MOBILITY Mega Shows四天展期　吸引110國4千名國際參觀者

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366