繳稅注意！3銀行刷卡分期零利率　加掛現金回饋

▲信用卡示意照。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

本周遭遇牌照稅開徵、房屋稅與綜合所得稅申報繳納起跑，不少民眾在「3稅齊發」之下選擇信用卡刷卡分期，《ETtoday新聞雲》彙整多家銀行刷卡繳稅優惠，至截稿前為止僅中信銀、永豐銀、台企銀正式宣布提供刷卡繳稅分期零利率的空間，3銀行另針對指定卡種加碼現金回饋，讓民眾繳稅失血之餘可以取得小額回補的空間。

中信銀

推出中信卡繳稅優惠活動，滿足民眾不同的回饋需求，今（2025）年5月1日至6月30日持中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及LINE Pay簽帳金融卡、和泰聯名卡繳納綜所稅，分別可享0.1%現金回饋、0.1% LINE POINTS回饋或0.2%和泰Points回饋。

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若持中華航空聯名卡繳稅，可享有中華航空（華航）哩程回饋，每300元回饋1哩，依不同稅額級距加碼回饋率最高可達1.7%。

另一方面，中國信託銀行推出中信卡不限卡別固定額度內最高6期分期0利率優惠。

永豐銀

今（2025）年於「Paytax財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜合所得稅享免手續費，使用「大咖DACARD APP」（下稱DACARD APP）並刷永豐卡繳稅享最高10%回饋再抽刷卡金；尊榮理財「永傳」會員登錄並刷永豐卡繳稅，最高回饋20萬刷卡金再享6期0利率，成為高資產戶繳稅首選；至於永富及永聚會員享刷卡金或分期0利率擇一。

全卡友除免手續費外，永豐銀行表示，指定卡別－「永傳世界卡」繳稅最高回饋20萬元刷卡金，登錄名額無上限；「幣倍卡」繳稅最高回饋0.15%刷卡金；6月15日前新申辦永傳世界卡正卡、繳交全額年費並繳稅達2,000萬（含）以上，加贈遠東SOGO百貨24,000元即享券；首次刷永豐卡繳稅，滿10萬元享0.15%刷卡金、最高回饋500元；於線上通路申辦單筆消費分期或帳單分期滿額並完成登錄，再享刷卡金回饋（以上活動登錄自5月2日起）。

台企銀

即日起至5月31日止，民眾可透過「台灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，綁定台企銀Hokii數位存款帳戶，並於活動指定時間以台灣Pay成功繳納「牌照稅」或「房屋稅」，單筆可享台灣Pay紅利點數1000點回饋(每10點可折抵1元)，綁定一般帳戶繳納則享台灣Pay紅利點數500點回饋，每稅別兩種繳納方式最多各回饋3筆，等同900元回饋金。

此外以相同方式繳納「綜合所得稅」，每人限繳納1次，最高可享現金回饋150元，且繳稅金額達1000元以上，並於繳納當日(含)前加入Hokii數位會員，再加碼現金200元，每人限回饋1次，等於現賺350元。上述3種稅別皆有總回饋筆數限制，如達總筆數上限則停止回饋，並公告於台企銀官網。

活動期間首次申請台灣企銀Hokii台幣數位存款帳戶，並以Hokii數位存款帳戶綁定台灣Pay，繳納任一筆牌照稅、房屋稅或所得稅，還可再獲現金100元，每人限回饋1次，4月及5月份各限量1000名。完成所有活動規則，最多能賺到1350元回饋金。

台灣Pay綁定台企銀信用卡繳稅也有好康，「牌照稅」或「房屋稅」每筆回饋刷卡金50元，總回饋筆數各1萬筆，且各稅別前2000名繳納的早鳥客戶，再加碼50元刷卡金，每戶限領1次。

至於「綜合所得稅」刷卡繳稅的部分，台企銀每筆回饋200元刷卡金，總回饋筆數上限5000筆。且為了減輕民眾負擔，台灣Pay綁定台企銀信用卡繳綜所稅單筆達3000元以上且114年1月1日至分期申請日有任1筆一般消費，最高可享9期0利率。

台新銀

台新銀行特別加碼在超商繳稅也能賺回饋，卡友可透過7-ELEVEN、全家便利商店，在4月繳納牌照稅、5月房屋稅與綜合所得稅，只要當月於Richart Life APP領取生日加碼優惠券，刷@GoGo卡即可獲得6%回饋，每月最高回饋200點台新Point（信用卡）。

台中銀

即日起至2025年6月30日止，凡使用iPASS MONEY連結台中銀行存款帳戶並將上述帳戶設定為「自動儲值」或「同意自動儲值交易差額」帳戶，且透過iPASS MONEY APP「生活繳費」功能，成功繳納牌照稅、房屋稅、綜所稅後，不僅可享有最高10%的一卡通綠點回饋，台中銀行還將為每位符合條件的客戶種下一棵樹苗，持續實踐ESG永續理念，共同為地球盡一份心力。