孩上大學「月給6000零用錢」　 過來人喊太少：同學約吃好料不敢去

▲零用錢該給多少？（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少爸媽都會定期給兒女零用錢，一來是讓孩子能夠自由花用，二來則是讓孩子培養理財觀念，有家長表示，小孩要上大學了，每月給6000元零用錢夠用嗎？貼文掀起熱論，有人認為根本不夠，一天的餐費就超過200元，也有網友認為要看地區，南部勉強可以，但如果住家裡吃家裡，6000元只是零用錢就可以。

有家長在PTT發文，「讀大學一個月給6000生活費夠嗎？」朋友的小孩最近要上大學了，朋友透露以前零用錢都是拿2000元而已，不知道現在的大學生，一個月6000元生活費夠用嗎？

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對此，多數人直言根本不可能，等於每天只有200元的扣打，「除非吃住都是家裡給，不然這連吃飽都有問題」、「我生活費10000元，同學約吃好一點的，我都不敢去」、「我朋友兒子國中一個月就5千」、「包含餐費+交通費+北部，不太夠」、「三餐外食至少也要1萬吧」、「一天200元大概只能吃兩餐吧，還不含其他費用」、「我就是家裡只給6000，過不下去跑去打工」、「住家裡，6000只是社交娛樂的話OK」。

也有人認為要看地區，「抓15000啦，中南部應該可以」、「南部應該也要9000起跳吧」、「中南部純吃可以」、「沒給地點差很多，東、南部會剛剛好，如果有打工會寬裕很多，但中、北部不打工不行，就算打工也很硬」。

網友給出建議，「一餐100元，一天300元，一個月至少也要9000」、「現在至少要1萬2吧，隨便一個便當就140」、「現在北部至少1萬起跳吧」、「從每餐預算開始抓，至少也要1萬元」。