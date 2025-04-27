蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光

▲蘭城晶英酒店能成為親子飯店龍頭，背後竟是業主環華豐集團一手神操作，董事長江國星的主業為全台最大電解銅板進口商。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣近年竄起親子飯店風潮，鼻祖來自位在宜蘭市中心的蘭城晶英酒店，去年營收逼近12億元，蟬聯東台灣飯店營收王，還打趴一票北市知名飯店，儘管每晚平均房價破萬，仍保有8成住房率，4月清明兒童節連假也幾乎客滿。

這間全台最賺錢親子旅館，16年來從年虧1億元靠著「櫻桃鴨」與「親子客」逆轉勝，外界多以為，背後由飯店龍頭晶華酒店集團操盤，其實不然，CTWANT記者調查，幕後推手正是首度跨足飯店業的業主自己－「環華豐集團」，董事長江國星本業為全台最大電解銅板進口商。

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某個假日前夕，下午3點不到，蘭城晶英6樓大廳鬧哄哄，不少爸爸媽媽帶著小寶貝們，準備入住這被網友讚是「一生必住一次的親子飯店」。蘭城晶英酒店董事長、同時也是環華豐集團總經理的吳聲怡接受CTWANT專訪，他看著親子散客的湧入，感觸良多，談起16年前集團首度跨業投資飯店就失利，首年虧掉1.5億元，今日的成功非偶然。

▲蘭城晶英酒店董事長吳聲怡接受CTWANT專訪，揭密15年來蘭城晶英靠「櫻桃鴨」與「親子客」從年虧1億元逆轉成為東台灣最賺錢觀光旅館。（圖／CTWANT提供）

蘭城晶英位在宜蘭市中心，與晶華集團的合作從14年前的經營管理轉為目前的品牌加盟，「我們在2009年開幕時，原定位為郊區商務酒店，但既沒有溫泉，也沒有景觀，很快發現市場反應不如預期，甚至需要為了搶客人下殺房價！」今年62歲的吳聲怡溫文儒雅地說，當時現金流根本不夠支付興建時向銀行貸款的本息，全球金融風暴下，大股東本業也壓力山大。

「經理人做法都較偏保守，但照原有模式繼續經營沒有特色，將面臨更多競爭、越虧越多，所以才跟當時負責經營管理的晶華協商轉型。」吳聲怡說，母公司環華豐鼓起好大勇氣才決定「打掉重練」，2011年開始介入，當時還是飯店門外漢的吳聲怡捲起袖子跳進管理圈，飯店轉由業主主導經營。

▲為解決虧損、做出差異化，蘭城晶英將平凡無奇的港式料理，轉型成全台第一家敢以單一品項「烤櫻桃鴨」為特色的五星飯店餐廳。（圖／CTWANT提供）

吳聲怡首先從規模較小的中餐廳紅樓轉型試水溫，當時紅樓僅是個平凡無奇的港式料理，他們挑選常用在法式料理的櫻桃鴨為烤鴨品種，融合中西料理手法作差異化，結果一炮而紅，只有22桌的餐廳，1個月營業額便衝上200萬元，生意大好後，吳聲怡順勢開放宴會廳，並簡化菜單方便廚師量產，假日席開百桌烤鴨宴、一天做到4輪客人，一舉帶動業績突飛猛進，每月大賣4000萬元。

「當時，光餐飲收入就可以養一整個飯店的員工，也才有底氣，繼續在住房做轉型！」吳聲怡的第二階段轉型計畫，先是鎖定親子房客，在飯店8樓廣場打造兒童遊樂區芬朵奇堡，得到了不錯的反饋與效益後，才敢放棄商務客，並從親子客中深入3到8歲學齡前小孩家庭客，2014年改裝第一個親子主題樓層，將房間廊道變身賽車道，搭配電動小汽車，讓入住小客人無限駕駛，獲得熱烈回響，隔年又改裝第二個樓層，去年再擴充第三層。

吳聲怡將「破壞式創新」掛在嘴邊，看似輕鬆，但他坦言，每次的轉變都和大股東思考過半年以上，等於是把飯店生死端上賭桌，很不容易、需要極大勇氣，還要經歷同仁的不適應及離職潮。

▲隨軟硬體不斷升級、大量舉辦小朋友活動，蘭城晶英平均房價也從2011年的3000元，一路飆上萬元，成為親子飯店頂標。（圖／CTWANT提供）

吳聲怡口中的大股東，正是鮮少浮上檯面的環華豐集團董事長江國星，據了解，年約50多歲的江國星，本業為全台最大電解銅板進口商，電解銅板經熔解加工後被廣泛運用在電線電纜和電子產品，曾有媒體推估其年營業額300億元。根據CTWANT記者調查，背後的銅事業為聯發銅業有限公司，工廠位於苗栗頭份，大山（1615）和宏泰電工（1612）兩家老電線電纜公司皆為其股東。

據了解，江國星並非宜蘭人，20年前為分散風險，才投資蘭城晶英所處的「蘭城新月廣場」大樓，2005年成立「環華豐集團」負責建築興建及完工後的資產管理。

吳聲怡首度揭開環華豐集團面紗，集團年營收約50億元，以「蘭城新月廣場」內的新月廣場百貨、蘭城晶英酒店及新月影城為主，其中新月百貨占營收6成，蘭城晶英占25%，其餘還包括台北、宜蘭、台東等地的資產租金收入；員工總數超過500人，蘭城晶英占6成。

「其實，大股東跟我，以前都沒有做過飯店業，也沒有經營過商場，整個過程走來，只能說是摸著石頭過河，一點一滴慢慢的調整、改變。」吳聲怡首度談起自己經歷，他曾在金融業、科技業、傳統產業任職財務長和管理高層，雖無飯店背景，但他認為各行各業的經營、如何透過創新找尋市場定位和競爭力的概念相似，最重要的是大股東和同仁的全力支持。如今，新月廣場已成宜蘭人休閒娛樂的中心，蘭城晶英則是全台親子飯店的頂標。

吳聲怡透露，集團在宜蘭還有幾塊地待開發，其中一塊基地面積約2000坪，預計規劃100房量體的飯店，開發時程還在評估中，同時也考慮「出師」，「未來不排除開闢飯店管理的營運項目或擔任顧問，將轉型的經驗提供給其他業者作參考。」

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