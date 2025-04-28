快訊／52萬股民注意　台新金股東會紀念品送「精緻密封調味罐」

▲台新金外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

52萬台新金（2887）股東注意！台新金今（28）日正式公告股東會紀念品是「精緻密封調味罐」。

台新金今年股東會訂在6月23日，4月25日至6月23日停止過戶，另規範持股未滿1000股、亦即零股股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。

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台新金每年送出股東會紀念品，前年送不銹鋼玻璃調味罐，去年則是方形密封易撥罐，都是走實用性的居家用品風格，因此廣受股東們搶換。