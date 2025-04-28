381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

▲台新金控外觀照（圖／台新金控提供）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

在台新金（2887）、新光金（2888）等業者公告股東會紀念品後，累計至今已有8家金控股東會紀念品開獎，預計逾381萬金融存股族有機會領好康。

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擁有52萬股民的台新金今（28）日公告股東常會紀念品沿襲過往居家風格，送出「精緻密封調味罐」，為第7家公告股東會紀念品的金控。

今年已公告股東會紀念品的金控業者中，除了元大金（2885）、國票金（2889）皆送出超商消費卡以外，多走實用風格，除了台新金以外，擁有75萬股民的凱基金控（2883）送出「電動研磨器」，同屬餐廚用品，加上永豐金（2890）送出便當盒與便當袋組成的「金元包」，有金控存股族笑稱「煮完菜裝在一起湊一組」。

台新金每年送出股東會紀念品，前年送不銹鋼玻璃調味罐，去年則是方形密封易撥罐， 今年則是「精緻密封調味罐」，台新金今年股東會訂在6月23日，4月25日至6月23日停止過戶，另規範持股未滿1000股、亦即零股股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。

新光金（2888）併入台新金前最後一年送出股東會紀念品，股東會同樣也是在6月23日召開，將送出「斜背兩用加底帆布袋」。

另外有44萬股民的華南金（2880）送LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組，市價900元、中信金（2891）送護眼愛地球可調光檯燈，也成為股民集中爭搶的好禮。

