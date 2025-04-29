快訊／109萬股民歡呼！0050規模破5000億　配合調降經理費用

▲元大投信外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣ETF霸主再創新紀錄！元大台灣50(0050)受益人數突破百萬後，最新規模也正式突破5,000億元，最新規模來到5,019億，依據公告其內扣費用中的經理費將降至0.08%，再創目前台股ETF最低費率，投資人成最大贏家。

根據先前0050公告，計算經理費方式為規模1000億元時先調整為0.15%，再針對規模逾1000億元至5,000億元部分調整至0.10 %。未來規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分，將再分別調整至0.08%、0.05%。

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今年以來0050人氣爆棚，投資人數增加超過32.1萬人，淨申購金額累積逾1355億元，穩居ETF冠軍，依集保最新統計，0050目前受益人數已超過109萬人。

法人指出，0050長年績效表現亮眼，加上近年資金明顯集中權值股趨勢明確，自2015年以來，臺灣50指數有六年優於大盤，累積含息報酬率更大幅超越大盤約60個百分點，使得市值型投資商品備受青睞。

值得注意的是，隨著0050規模持續擴大，採隨規模下調費用率的設計將不斷回饋投資人，隨著規模突破5000億元，經理費將由原本0.1%下降至0.08%，未來隨規模成長，仍有機會持續下調，長期持有成本有望再創新低，提升投資人整體報酬率。

隨著分割作業即將完成，入手門檻大幅降低，0050未來將進一步擴大投資人基礎，成為布局台股市值型ETF必備首選。