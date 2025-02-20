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快訊／台積電跌10元至1080　台股開盤下跌73點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（20日）以23530.97點開出，指數下跌73.11點，跌幅0.31％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1080元，跌幅0.92％；鴻海（2317）維持平盤至183元；聯發科（2454）上漲5元至1545元；廣達（2382）下跌1元來到268.5元；長榮（2603）維持平盤至217.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲71.25點或0.16％，收在44627.59點；標準普爾500指數上漲14.57點或0.24％，收6144.15點；那斯達克指數上漲14.99點或0.07％，收在20056.25點；費城半導體指數上漲61.84點或1.18％，收5309.69點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數44627.59▲71.25▲0.16%
S&P5006144.15▲14.57▲0.24%
NASDAQ20056.25▲14.99▲0.07%
費城半導體指數5309.69▲61.84▲1.18%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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