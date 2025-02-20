快訊／台積電跌10元至1080　台股開盤下跌73點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（20日）以23530.97點開出，指數下跌73.11點，跌幅0.31％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1080元，跌幅0.92％；鴻海（2317）維持平盤至183元；聯發科（2454）上漲5元至1545元；廣達（2382）下跌1元來到268.5元；長榮（2603）維持平盤至217.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲71.25點或0.16％，收在44627.59點；標準普爾500指數上漲14.57點或0.24％，收6144.15點；那斯達克指數上漲14.99點或0.07％，收在20056.25點；費城半導體指數上漲61.84點或1.18％，收5309.69點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44627.59
|▲71.25
|▲0.16%
|S&P500
|6144.15
|▲14.57
|▲0.24%
|NASDAQ
|20056.25
|▲14.99
|▲0.07%
|費城半導體指數
|5309.69
|▲61.84
|▲1.18%
資料來源：證交所
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