ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：最怕川普打斷美國三條腿　台股面臨關稅衝擊

圖／先探投資週刊 提供

一個國家經濟組成的三個要件：消費、投資、出口，這三大要素中，每一個國家倚重的條件都不同，像中國是出口導向國家，出口對中國經濟榮枯的影響最大，這些年中國的房地產泡沫化，恆大、碧桂園、世茂、佳兆業紛紛倒下，中國內需消費一片慘澹，但是中國靠著強大的出口仍能維持經濟的半邊天。

文／謝金河

而美國是世界的消費大國，美國人強大的消費力撐起全世界對美國的出口，而這也引來美國龐大的債務，現在川普發現美國背負龐大的三二兆美元債務，這已是ＧＤＰ二八兆美元的一．一二倍，川普認為不減債，美國經濟可能會崩潰，於是他任命由馬斯克領軍組成的政府效率委員會大砍各部門預算，首當其衝的是解散教育部及USAID，美國很多援外機構都被裁掉，這些日益增加的裁員怒火慢慢席捲全美國。

大刀裁員砍出很大問題

[廣告]請繼續往下閱讀...

這股裁員浪潮影響最大的是美國人消費，很多人擔心工作不保，開始撙節開支，當美國人不再大方消費，美國經濟的第一隻腳立刻鬆動，川普上任以來最顯著的一個指標是美國消費信心急降，密西根消費者信心指數持續下挫，並創下兩年新低，而且隨著川普與馬斯克強力主導撙節開支，擔心工作不保的美國人愈來愈多，大家愈來愈不敢消費，再加上政府支出也大大遭到削減，構成消費的兩個組合─民間消費與政府支出都使不上力，而且大家對未來預期從樂觀轉為悲觀，首當其衝的一定是股市。

過去幾年帶領全球奔馳的美國股市，從元月二十日川普進到白宮當天慢慢走低，最具代表性的是Tesla，去年底馬斯克斥資二億美元幫川普助選，川普順利當選，馬斯克也飛上枝頭，他和川普形影不離，Tesla在川普當選後，股價衝上四八八．五四美元，但隨著馬斯克大舉裁員引來民怨一直升高，有人放火燒特斯拉充電樁，有人燒汽車，有人搗毀Tesla門市，有人在馬斯克照片上劃上納粹記號，歐洲人四處都有對馬斯克的抗爭，Tesla的汽車銷售急轉直下，股價最慘跌到二二○美元，跌幅達五五．八五％。

馬斯克是商人從政的典範，他把美國當成私人企業來砍人，當年推特、現在的Ｘ就是用砍人的手段達到損益兩平的目標，但國家組成龐大，很多機構瞬間被裁掉，這個衝擊比一般企業裁員複雜很多，馬斯克大刀一砍，讓美國砍出很大問題，當美國人不再大膽消費，這個世界將充滿巨大變數，當美國人不消費，全世界賣到美國的商品會呈現衰退，各國對美國的出口會受影響，現在川普又祭起對等關稅大刀，更加速這些對美國出口衰退國的經濟壓力，當美國對加拿大、墨西哥都揮大刀的時候，這些過去與美國唇齒相依的國家也立即展開反制，加拿大的反美情緒快速升高。

盛氣凌人不見得是好事

另一個是川普對汽車祭出高關稅，這個時候日本首當其衝，日本是汽車出口到美國的大國之一，這次石破茂到美國見川普，端出一兆美元投資美國的善意，沒想到川普的關稅刀子同樣對日本落下，這也逼得日本不再客氣，揚言也要反擊，現在全世界都在看四月二日川普的對等關稅怎麼課，如果川普揮刀如雨落下，這對世界可能是一個巨大災難。

所謂的對等關稅是川普準備對美國順差的國家加徵關稅，川普把對美國順差的前十五個國家封了一個很不雅的名詞，叫做「骯髒十五國」（The Dirty 15），貿易的形成源自交換，也就是從以貨易貨到貨幣交易，貿易也是建立在市場供需及互補機制上；也就是說，我生產的產品你沒有，你生產的產品我沒有，這是一個互補機制，世界貿易的順差不一定是占便宜，像是日本過去三○年來一直都是台灣龐大的順差國，因為台灣必須進口日本的設備、機器、化學材料，台灣對日本每年逆差都在二○○～三○○億美元之間，而台灣對中國、香港一直是順差，台灣出口到中國最高比重達到四三．九％，現在才降到二八．四％，台灣對中港順差高峰時有一千億美元，目前還有七○○億美元上下，這是近年中國必須倚靠台灣的中間材料及零組件，中國從台灣進口半成品，再把產品賣到世界。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2346期精彩當期內文轉載》

 圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳德容登《乘風》練舞進度落後！　不滿隊員「態度不佳」：還是妳當隊長？

推薦閱讀

聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

根據《彭博》報導，知情人士透露，格羅方德正在尋求與聯電(2330)進行合併，希望打造一家更具彈性半導體製造商，但這一交易實現的可能性較低。聯電ADR盤前回吐，下跌4.76%。

2025-04-01 17:37
永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。

2025-04-01 15:39
00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

00923換股增刪3檔　砍寶成納華城

規模高達186.28億元的半年配ETF群益台ESG低碳50（00923）換股結果出爐，此次增刪各3檔，寶成（9904）等3檔遭剔除，新增持股中則有華城（1519）等3檔，預計明（2）日起生效。

2025-04-01 18:20
樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

電腦及周邊、通訊連接線股樺晟（3202）昨（31）日已先公告未依規定期限公告申報2024年財務報告，原因是因為會計師事務所來函終止委任，遭到證期會裁罰24萬元，並於下周一（7日）停止上櫃交易，該公司表示積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告之會計師查核簽證，並辦理申報及公告。

2025-04-01 17:58
73萬股民淡定　00929再配0.05元

73萬股民淡定　00929再配0.05元

擁有73萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息評價，再配0.05元，與前次維持不變。

2025-04-01 16:05
輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）3月重挫16.54美元，創下2022年9月以來最慘單月跌幅，市場擔憂AI榮景是否已到頭？對此國泰投信指出，受到關稅不確定性壟罩的影響，晶片業的衝擊尤為明顯，因此出現拉回整理仍在預料之內，但可確信的是AI需求面仍旺盛，在基本面無虞的前提之下，靜待本周關稅逐漸明朗後，可望利空出盡，投資人需穩住耐心，等待市場雜音沉澱。

2025-04-01 14:40
5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

財政部今（1）日公告，今年1-2月雲端發票百萬獎共開出30張，有5名車主因為加油幸運中獎，最低加油金額只有121元就抱走百萬。

2025-04-01 17:02
加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

統一發票114年1-2月期特別獎獎金1000萬元中獎號碼為95980685，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎中獎發票為11張，其中，一名幸運兒花1000元加油，就幸運獲得千萬獎金。

2025-04-01 16:35
美國線今日漲價馬士基未漲　MSC與一家聯盟船對大客戶延期漲價

美國線今日漲價馬士基未漲　MSC與一家聯盟船對大客戶延期漲價

貨櫃船公司美國線4月的運價調漲，因為5月年度新長約的簽屬，都被認為是勢在必行的動作，但是今年4月漲價並不順利，先是業界龍頭地中海航運(MSC)通知超大與大型客戶原運價延用至4月15日，今(1)日馬士基航運確定4月中前不漲，一家亞洲籍聯盟船也通知超大與大型客戶運價4月中以前不漲，不過因為未來5周船公司有提高減班比例，估計4月中有望補漲。

2025-04-01 16:56
真會喝！買飲料中200萬　獎落4縣市

真會喝！買飲料中200萬　獎落4縣市

財政部今（1）日公告，今年1-2月期統一發票特獎200萬獎開出10張，中獎號碼為37166026，其中有4人靠買飲料抱走200萬元大獎，最低消費金額竟是在藥局花20元買維他露P就中獎，讓人羨慕。

2025-04-01 16:48

讀者迴響

熱門新聞

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

台中最賺錢醫院撐盤　周邊房市置產與自住並存

不顧卓揆親臨！台積電2奈米擴產董座缺席　5座廠花不到赴美一半

1-2月統一發票誕生11名千萬幸運兒　超商花47元買冰拿鐵中獎

真會喝！買飲料中200萬　獎落4縣市

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

聯電、格羅方德傳將合併成美企！　未來有機會取代台積電

工具機產業陷生存危機　全台1552人放無薪假

5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

樺晟交不出財報下周起停止交易　另挨罰24萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366