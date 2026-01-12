大盤站上3萬點　一表看周增萬名受益人4檔台股ETF

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股突破3萬點市場人氣增温，根據集保中心最新公布資料顯示，截至1月9日當周，台股ETF整體受益人數較前一周增加，其中單周受益人數成長超過萬人的ETF共有四檔，分別元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、富邦科技（0052）及國泰台灣科技龍頭（00881）人氣明顯集中於具代表性的市值與科技型ETF。

市場也發現，完成分割、具備甜蜜入手價優勢的0052與0050，有效降低投資門檻，搭配台積電（2330）即將於1月15日召開法說會，進一步帶動投資人提前卡位科技權值股行情。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄指出，台股短線正迎來兩大關鍵催化劑。首先，輝達執行長黃仁勳即將來台出席重量級產業活動，AI話題可望再度升溫；其次，台積電法說會將釋出對先進製程與先進封裝擴產進度，以及2026年半導體景氣的最新看法，若展望偏多，將有助台股站穩3萬點，進一步挑戰歷史新高。

國際股市方面，科技股持續領漲，1月9日費半指數突破7,300點再創新高；台股亦在台積電帶動下同步創高，市場反映先進製程價格調漲與AI資本支出擴張的中長期利多。

洪珮甄表示，雖然指數位處高檔，定期定額參與科技型ETF可一次布局AI產業龍頭、先進封裝、IC設計與AI伺服器供應鏈，更有利掌握產業長線成長紅利。從基本面觀察，AI算力需求持續推升先進製程與高階封裝產能利用率，台積電在全球半導體產業的定價權與擴產節奏具備關鍵優勢，隨AI資本支出長期化，台灣科技供應鏈獲利能見度可望持續上修。

記憶體產業亦同步受惠AI與雲端伺服器需求爆發。研調機構預估，本季DRAM均價將季增50%至55%，創歷史級漲幅，且雲端業者對價格敏感度相對較低，將帶動從上游晶圓製造到後段封測產業鏈全面受惠，進一步強化台股科技族群的中長期動能，也有利科技型ETF持續反映AI結構性紅利。

整體而言，在AI長期趨勢與企業資本支出擴張的雙重支撐下，科技與市值型ETF持續成為台股投資主軸，受益人數快速成長正反映投資人對台灣科技產業競爭力與未來成長的高度信心。

