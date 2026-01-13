一表看13家金控去年獲利表現　8家刷新高

▲富邦金去年EPS 8.36元，居13家金控之首。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

13家上市金控去（2025）年12月稅後淨利，合計258.28億元，全年賺進5863.18億元，年增率1.55%，若扣除新光金去年前六月虧損295.47億元，獲利總計為5567.69億元，13家公控有八家創史上新高，包含中信金（2891）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）、合庫金（5880）。

金管會外匯準備金新制上路，申請適用新制壽險業者必須按照去年底稅前盈餘提存30%外匯價格變動準備金，富邦金旗下富邦人壽單月一次提存30%，也就是281億元做為外匯價格變動準備金，導致單月只賺1.4億元；國泰金旗下人壽單月虧損，一次性提列217.5億元外匯價格準備金，金控單月由盈轉虧，稅後淨損8.5億元，為13家金控唯一虧損者。

全年獲利表現上，富邦金全年合併稅後淨利1208.5億元，年減二成，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元，連續17年為金控獲利王、每股獲利王。國泰金的全年稅後淨利1079.9億元，年減2.88%，EPS 7.08元，排名第二。中信金的806.19億元、EPS 4.08元居第三，超過300億元獲利有台新金373.6億元、元大金365.21億、兆豐金350.96億元、玉山金342.87億元、凱基金300.13億元等。

四家公股金控去年獲利表現來看，兆豐金全年稅後淨利350.96 億元、EPS 2.37 元居四家公股獲利王，而第一金稅後淨269.33 億元居次，不過華南金EPS 1.9元超車第一金1.87元，而合庫金獲利首度突破200億元大關，續創歷年新高。

就獲利成長性來看，台新金、新光金於去年7月24日正式合併，合併後台新新光金認列7月24日之後新光金損益 (上半年虧損 295億元)，全年稅後淨增幅達86%，玉山金併入京城銀全年獲利成長31%表現相當亮眼，中信金、永豐金、華南金等三家亦有一成以上的增幅。

