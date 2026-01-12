提列外價金效應！富邦金2025年賺1208億元　EPS 8.36元

▲富邦金去年EPS 8.36元。（圖／富邦金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）旗下富邦人壽去（2025）年12月提存一次性外價金281億元所累，金控自結單月合併稅後淨利1.4億元，稅後淨利1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元，若排除人壽全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦金控擬制性全年稅前淨利約1934億。

富邦人壽去年12月稅後淨損為51.1億元，累計全年稅後淨利為625.5億元，去年12月虧損主因為去年6月申請適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」法規，依主管機關函令規定，應就去年稅前盈餘之30%一次性提存外匯價格變動準備金281億元，可強化因應匯率風險之韌性，若排除此281億元影響數，則富邦人壽去年12月之單月合併稅前淨利約為210億。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，去年獲利受到大幅增提外價金影響甚鉅，若排除全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦人壽擬制性合併累計全年稅前淨利約1200億。

富邦人壽個體累計去年初年度保費收入(First Year Premium)達1135億元，總保費收入(Total Premium)達3674億元，預估皆排名業界第二，去年初年度等價保費收入(FYPE)達517億元，預估排名業界第二。富邦人壽12月底淨值比率逾10%，RBC逾400%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行12月稅後淨利15.6億元，累計全年稅後淨利363.3億元，較前年同期成長19%，續創單12月及全年稅後淨利歷年新高紀錄。去年北富銀各項業務動能穩健成長，其中放款規模雙位數成長及利差提升，帶動全年利息淨收益成長14%，財富管理因保險分期繳、基金銷量成長，信用卡受惠海外簽帳金額增加，帶動相關手續費淨收益成長13%，及金融市場操作績效較2024年提升，帶動整體營收雙位數成長。

富邦產險去年12月稅後淨利6億元，累計全年稅後淨利68.8億元，較去年同期成長128%。防疫險再保攤回已順利處理完成。公司承保及投資面均表現良好，全年保險本業收入及稅後淨利皆創歷史新高紀錄。業務表現方面，12月整體簽單保費43.8億元，全年度簽單保費收入676.7億元，年成長5%，其中工程險因掌握綠能保險商機，年成長19%，表現最為亮眼；年度整體簽單市佔率23.7%，蟬聯市場龍頭地位。

富邦證券12月稅後淨利8.3億元，累計全年稅後淨利達105.9億元，獲利連續兩年突破百億元，並持續改寫自1988年開業以來的歷史新高紀錄，去年全球股市歷經震盪後快速反彈，台股指數同步走揚並屢創新高，市場交投熱絡、價量齊揚，推升證券整體營運表現，展現穩健且持續成長的獲利實力。

