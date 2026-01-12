快訊／國安基金不繼續護盤　伴隨台股創新高寫4大紀錄

▲台股衝上3萬點後，國安基金例會決議不繼續護盤。（圖／攝影中心攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國安基金小組今（12）日召開例會，會後決定停止執行第9次進場護盤，寫下4大紀錄，第1、刷新史上最長護盤排行；第2、因台股衝破3萬點，國安基金持續護盤亦寫下最高「進場護價」的歷史；第3、護盤期間台股漲逾1萬2千點，為史上最有力點火；第4、權值股王台積電（2330）在國安基金護盤後頻刷天價，國安基金帳上獲利逾65億元，進場報酬率超過5成。

▲國安基金進場後台股平均績效。（資料來源：CMoney、財政部、群益投信／製表：ETtoday）

台股2025年在清明節連假後遭遇川普關稅利空重擊，2025年4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，隔日續跌772.4點、跌幅4.02%。

持股市值逾187億

為維持投資人信心，國安基金4月8日決議啟動第9次護盤，執行市場安全任務，自2005年4月9日至今日，國安基金護盤期間已達279天，為新史上最長護盤紀錄，財政部指出，財政部統計至2025年底，國安基金總投入金額超過122億元，帳上持股市值超過187億元，估報酬率可超過53%。

由於今日台股盤中30681.99點新高，終場以30567.29點作收，同為史上最高收盤，且今日收盤點數已較2025年4月8日台股收盤18459.95點高出12107.34點，漲幅65.59%，顯見國安基金點火效果驚人。累計9次奉命進場後，台股平均180天上漲率逼近8成。

另外，2025年4月8日台積電以每股816元作收，國安基金護盤期間屢創新高，今日盤中平天價1705元，終場漲勢漲斂，以每股1690元作收，相當於進場護盤以來台積電漲874元，漲幅107.11%。

群益投信台股研究團隊表示，大盤接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金ETF，參與台股未來上漲契機。

群益台灣科技創新主動式ETF(00992A)經理人陳朝政指出，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股中期仍偏多看待。