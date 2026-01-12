長榮航看好今年客貨運持續成長　總座：第一季訂位超乎預期

▲長榮航空今日舉行媒體茶敘。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）今日舉行媒體茶敘，總經理孫嘉明針對今年市況表示，看好今年客貨運的成長，客運部分第一季整個訂位狀況超過預期，第二季也還是不錯，整個客運市場部分，IATA也是預估成長，貨運更不用說，台灣AI相關產業需求還在爆炸，但傳統上的航空貨運也還是有，雖然貨源是有轉移，但整體來說，貨運也還是在成長，今年也會努再創新高。

回顧去年，孫嘉明表示，去年長榮航空營業成績年減0.31％，因為去年有些風風雨雨，從一開始關稅戰，到後續電商影響，還有美國對移民簽證不友善的風波，還有日本末日預言等等，都確實都有影響到旅遊市場，去年來說第三季比較被影響，但以營收面來說，是僅次於2024年的次高，且去年雖然在風雨狀況，還是開航三個航點，上半年神戶、下半年達拉斯，12月開航釜山，三個都不錯，都有符合開航前規劃成績。

針對今年的機隊規劃，長榮航空還是維持80架客機及9架貨機，客機今年會迎來兩架三艙等波音787-9，但會有波音777跟A330退出。孫嘉明也說，去年除了三個航點開航，在義大利航權也有突破，今年一月米蘭會增加到每日一班，另外困擾很久的青森，之前想增班但因為當地人力問題沒辦法，在解決過後，明年夏季班表，在今年３月29日後，規劃每周五班到七班，看季節會調整。

孫嘉明指出，長榮釜山航線從去年開航後，載客率都超過九成，需求也一直在，在過完年這個區間，會增飛到一周10班，越南峴港也都有增班，也都因為農曆年需求，會從每天一班，增加到一周12班，愛媛從一周三班增到五班，福岡也會從一周14增加到16班，韓國仁川也會從14班增加到18班，需求最高的日、韓都有增班計畫。

除了客機新增航班，還有機隊變化，孫嘉明說，兩、三年前規劃的777客改貨機，由於以色列地緣衝突還有認證問題，因此有延誤，按照規劃年底客改貨就要進場改裝。

孫嘉明也指出，今年競爭很激烈，因為同業交機不少，但長榮高端旅客佔比很高，商務艙和豪經艙，預期票價不會掉，經濟艙比較多和季節性旅遊有關，有時候會做調整，整體來看，高艙等還是需求高，票價不會差太多。