台股連日慘跌　公司PO超暖公告「提供資源協助」！員工看哭了

▲台股連日跌讓投資人心慌。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普發動關稅戰，害慘全球股市，台股也重挫，有網友指出，進公司一片哀鴻遍野，有同事操作股票幾十年都沒見過此狀況，沒辦法好好上班，沒想到公司下午就貼出公告，鼓勵同仁別因一時的低潮，而做出遺憾終生的選擇，無論是心理支持、資源協助或其他需求，公司都會提供幫助。

原PO在Threads發文，進公司聽到許多人哀嚎，有同事做了幾十年股票，從未見過這樣的情況，「暴跌2000，完全沒辦法好好上班，真的好慘」。然而，公司下午在群組貼出公告，「公司絕對會當大家最堅強的後盾」，有任何需求都可以開口。

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▲公司暖心舉動。（圖／網友授權轉載）



公告寫道，股票下跌，市場波動劇烈，如果有經濟重擔、生活壓力，甚至萌生極端念頭，千萬不要獨自承受，「公司是您最堅實的後盾，無論是心理支持、資源協助或其他需求，請放心私下聯絡管理部，公司將提供所需的幫助，並以最保密的方式與同仁同行」，最後還勉勵同仁，「未來的路依然值得走，請給自己多一點時間與機會」。

公司暖心舉動，讓原PO忍不住大讚，「看到群組公告，大家差點直接噴淚，公司每月週休三日就已經很好了，今天又被暖得亂七八糟」。

貼文曝光，一票網友羨煞，「覺得好溫暖」、「這太暖了吧！股票哪支？虧了也買」、「這公司很讚欸，雖然也是先跟公司借錢的，但這公告就很挺員工」、「看到公司這則公告，頓時安撫今天慘綠的心情」、「『公司跟管理部會是你最堅實的後盾』，看完跟著感動了」、「很暖的公司，令人有安全感的承諾」。

本文獲原PO授權轉載。