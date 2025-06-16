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外貿協會出特殊任務　為改善貿易順差8月將首次帶團赴美採購

▲採購洽談會國際買主熱烈參與並表達高度合作意願。（圖／貿協提供）

▲外貿協會辦理一對一媒合洽談會很有經驗，只是過去都是為了出口，達拉斯這場將是為進口。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

成立55年，以協助業者拓展對外貿易為設立宗旨的中華民國對外貿易發展協會(外貿協會)，長期以來都是對外拓銷我國產品，今年配合政府改善台美貿易順差政策，將首次出特殊任務，帶領國內32家企業赴美採購，目前正積極洽邀50家美國出口企業，於8月14日與我進口業者在達拉斯舉行美國商機日，進行一對一媒合洽談會。

為強化美國與台灣韌性供應鏈夥伴關係，經濟部推出台灣進口商赴美採購團活動，提供進口商前往美國開發優質供應商的貿易新平台，委由外貿協會搭配8月14日在達拉斯舉辦的旗艦型海外展覽「美國台灣形象展」，於開展當日下午在達拉斯會議中心(KBHCCD)舉辦「美國商機日」。

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聚焦的美國主要出口品項包括電力電機、化工原料、能源、機械設備、半導體、航太、農產及加工食品、工業相關檢測設備、生技醫藥、汽車產業及零配件、電腦應用及電子零組件等。

貿協高階指出，2024年台灣對美國出口1163億美元，自美國進口424億美元，貿易順差為739億美元，創歷史新高，為加速改善順差，除了貿協的美國商機日，農委會與經濟部也另推出農產品與能源採購團，希望除了汽車、國防與農畜產品等長期固定採購項目之外，擴大採購品項，例如特殊化學品、高端醫療、軟體服務等。

為了吸引美國出口商前往達拉斯與台灣進口商洽談，外貿協會提供美國企業一家公司一人住宿一晚的補助，吸引美國業界參與洽談。貿協並將事先做好配對工作，以提高媒合洽談會的成功率。過去美國商機日都是在台灣舉行，邀請美國買主來台採購。

「台灣形象展」的旗艦展，則是輪流在美國、日本與歐洲舉行，今年輪到美國，將於8月14日至16日在美國德州的達拉斯會議中心舉行，為台灣優勢產業與服務打造優質的合作平台，進一步深化台美經貿關係。

貿協指出，德州為全美第二大州，也是美國南部經濟的龍頭，在優越的地理位置及《美墨加貿易協定》(USMCA)的加乘下，使其成為北美地區的經貿樞紐，特別是在半導體、電動車、航太等產業的快速發展。

2023年德州自台灣進口包括積體電路、印刷電路、ICT等產品，總金額近96億美元，其中積體電路相關ICT產品超過52億美元，與台灣的產業結構高度互補。於德州辦理美國台灣形象展，不但能協助我國業者搶攻美南新的區域製造中心商機，更能強化台美雙方鏈結，共同應對供應鏈重組的挑戰。

在美國新政府主張製造業回流的政策下，展覽將規劃產業論壇及四大主題，「先進製造」聚焦產業聚落發展所需之工業自動化、「智慧科技」展示台灣人工智慧在物聯網、資通訊領域等先進創新應用、「智慧醫療」展現台灣在精準醫療、遠距醫療等方面卓越發展成果、「TaiwanSelect」則呈現多元豐富的魅力，全方位展現台灣產業頂尖的軟硬實力。

關鍵字： 外貿協會特殊任務貿易順差首次帶團赴美採購

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