藍盾標章打詐！　政府LINE官方帳號認證機制上路

▲▼數發部黃彥男部長出席全球AI高峰會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

近年詐騙手法不斷翻新，常有民眾收到詐騙集團假冒政府單位發送訊息，要求提供個人資料或進行轉帳，或誘騙點擊連結，導致個資外洩或蒙受財產損失。數位發展部今（19）日宣布與LINE合作試辦「政府LINE官方帳號認證機制」，建立統一的識別標準，幫助民眾快速辨識公務帳號真偽，降低受騙風險。通過認證的政府LINE官方帳號會顯示「藍盾標章」與「機關、職稱、姓名」等資訊，數發部將提供操作指引與教育訓練，協助機關順利導入認證辨識機制，強化政府打詐力道。

數發部說明，官方帳號認證機制不只整合了政府的審核與LINE平臺的認證功能，讓官方帳號資訊更透明，民眾僅需確認「藍色盾牌」標誌，及標示完整的「機關＋職稱＋姓名」；例如：「數位發展部 司長 王誠明」，透過簡單兩要素就能識別公務帳號真偽，確認訊息真實性。如果發送帳號非有藍盾標誌，無具體顯示機關、職稱與姓名，且訊息內容含有可疑連結、要求提供個資，民眾就應提高警覺，再三查證，以免受騙。

數發部指出，為強化政府 LINE官方帳號的授權管理機制，數發部已訂定相關管理規範，要求機關指派專責人員管理公務帳號，定期檢查使用情形，並確保登入密碼具備足夠安全強度與保護機制。透過強化管理措施降低政府LINE官方帳號被冒用的風險，也加強保護民眾不受假訊息干擾。

數發部說明，詐騙訊息會破壞政府與民眾之間的信任，此次與LINE共同推出官方帳號認證機制，希望民眾更容易識別政府帳號，安心接收通知。數發部將積極協助中央機關與地方政府導入使用，並持續與民間業者協力合作，從源頭防堵詐騙，一起打造更安全的數位溝通環境。

關鍵字： 詐騙防護政府帳號LINE合作官方認證數位發展

