一個月內新船訂單增57萬箱等同增一家萬海　法人憂拆舊船仍過剩

貨櫃船公司因疫情紅利手上現金滿滿，加上減碳考慮，各家船公司競相造新船，根據克拉克森(Clarksons) 發布的最新全球待交貨櫃新船訂單達987萬箱(20呎櫃)，將使全球貨櫃船隊供給增加約30%，而近一個月單月就增加57萬箱訂單，相當於增一家萬海航運，有法人昨(25)日出報告，認為即使拆解舊船仍有運力供給過剩問題。

這家法人指出，全球貨櫃待交新船訂單再度衝高，Clarksons在本月22日發布全球貨櫃待交新船訂單截至8月10日止達987萬箱，較一個月前的930萬箱(截至7月9日止)，增加57萬箱，而名列全球第11大貨櫃船公司的萬海，到本月3日止，總運力是537,489箱。

全球貨櫃船運市場待交新船訂單，約為目前全球貨櫃船隊運力供給的30%，法人認為，即使老舊船舶拆解，未來實際新增的運力依然相當驚人。

根據Alphaliner數據，台灣貨櫃三雄待交新船運力比重，高於全球同業平均，長榮(2603)待交新船訂單佔現有運力約39%、陽明(2609)約佔32%、萬海(2615)約佔64%。

而就需求來看，美國8月7日實施新的高關稅、8月29日取消全球小包裹免稅都將推升商品價格，壓低消費及運輸需求，加大貨櫃船運供給過盛的壓力。