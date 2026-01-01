美股2025記憶體4雄霸榜！SanDisk飆580%居冠　輝達漲幅大縮水

▲美股2025年繳出亮麗成績單。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

美股2025年最後交易日收低，但回顧全年，雖震盪起伏，但繳出亮眼漲幅，以個股來看，拜人工智慧（AI）需求所賜，科技股引領市場，記憶體儲存股4雄漲勢驚人，在標普500成分股全年漲幅榜上居前四，晟碟（Sandisk）全年飆漲580% 居冠，至於AI領頭羊輝達（NVIDIA）因AI泡沫擔憂以及Google的TPU競爭影響，全年的漲幅還不到2024年的三成。

4家記憶體存儲巨頭晟碟（SanDisk）、西部數據（Western Digital）、美光科技、希捷科技（Seagate Technology）佔據標普500成分股全年漲幅前四，其中SanDisk自2025年2月從西部數據分拆為獨立公司掛牌以來，股價在2025年漲幅高達580%，西部數據年漲幅283.79%，美光漲幅240.24%，希捷科技（Seagate Technology）225.26%。

2025年科技七巨頭全年表現中，以Google母公司AlphabetAlphabet漲幅65.4%表現最好，輝達漲幅38.9%、微軟漲幅15.6%、Meta漲幅13.1%，特斯拉漲近11.4%，蘋果漲8.6%，亞馬遜漲5.2%。

而輝達在2025年漲幅僅38.9%，與2024年漲幅171.25%相較呈現大縮水。

至於半導體相關個股全年超微（AMD）漲幅77.30%、台積電ADR漲55.92%，博通漲50.63%。

《彭博》報導，2025年投資者在市場中獲得了豐厚的回報，這主要得益於AI對巨大經濟潛力的樂觀預期，以及聯準會（Fed）降息的刺激。但這並非一帆風順，交易員們也經歷了由多種因素引發的波動，包括美國貿易政策、地緣政治緊張局勢、對過高估值的擔憂，以及Fed貨幣政策走向的不確定性。

美股在2025年最後一個交易日，股票和債券與黃金和白銀一起下跌，為原本活躍的一年畫上了一個平淡的句號；Singular Bank策略主管Roberto Scholtes表示，股市經歷了2025年表現優異一年，在去年11月下旬部位已接近高水位，一些基金經理人可能已經開始平倉並進行部位調整」，Scholtes進一步指出，「我們的基本預期是2026年牛市將繼續，儘管波動性會更大，最終回報率可能在個位數中段。」