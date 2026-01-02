減班休息增至7371人　金屬機電業占多數

▲勞動部公布最新無薪假情況。（圖／資料照）

文／中央社

勞動部今天公布最新減班休息事業單位計385家、人數7371人，相較於上期增加7家、253人。勞動部表示，實施仍以金屬機電工業占多數，新增的家數也以小型事業單位為主。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計385家，實施人數7371人，與上期公布實施家數計378家，實施人數7118人相比，這次家數增加7家，人數微幅增加253人。不過，這中間仍有22家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有286名員工恢復原本工時。

勞動部勞動及就業平等司長黃琦雅向媒體表示，這次減班休息實施主要行業仍以製造業中的金屬機電工業為主，占了整體製造業的7成，有259家5140人。

黃琦雅指出，這期雖然增加29家，但與上期相比並沒有太大，主要是這期也有22家286人停止實施，而新增的29家規模都不大。 另外，受美國關稅影響通報的產業則有309家6409人，黃琦雅表示，這期與上期307家6339人數據相當，並無太大變動。

黃琦雅指出，目前通報減班休息的勞工中有73.2%的企業、282家是適用僱用安定措施的產業，有接近8成員工可以申請薪資差額補貼，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，可支持經濟生活。

黃琦雅補充，若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，就可以請領每小時新台幣196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。