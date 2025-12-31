跨年夜發錢！　6津貼一早進帳「最多近10萬」

▲勞動部勞工保險局今天發放6項津貼。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是2025年跨年夜，勞動部勞工保險局將一口氣發放6項津貼，其中一項最高快10萬元，符合資格的朋友們，記得趕快查查自己的存摺，看錢有沒有進來。

6筆補助同步發放 最高可拿近10萬

2025跨年夜，政府帶來現金大紅包！勞動部勞工保險局今（31日）照行事曆，一口氣發放6項津貼，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金（可併計勞保年資）、國民年金老年年金、喪葬給付、遺屬年金，以及身心障礙基本保證年金。其中，國民年金喪葬給付最高可領到將近10萬元，實在讓人眼睛一亮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次津貼發放，針對不同資格的民眾設計，像是產檢假薪資補助，針對即將迎接新生命的家庭；身心障礙年金及老年年金則保障長輩的基本生活。遺屬年金與喪葬補助則在家人離世時提供經濟支持。這6筆補助同步入帳，不少人早上查存摺時就發現金額已經到手。

喪葬補助誰能領？ 計算方式一次看

國民年金喪葬給付怎麼領？勞保局說明，只要被保險人在65歲以前、還有參加國民年金時過世，負責殯葬費用的人就有資格申請這筆補助。不過，如果是在國保退保期間或是65歲之後才過世，就不算國保身分，這樣就無法領到這一筆喪葬金。

至於金額怎麼算呢？勞工保險局解釋，喪葬補助是用被保險人過世那個月的投保金額，直接乘以5個月來計算。自2023年1月1日起，國保月投保金額調整為19,761元，因此最高喪葬補助可以領到19,761乘以5，也就是98,805元。如果是較早前的月投保金額，例如18,282元，則是領91,410元。提醒大家，申請期限是被保險人過世後5年內，超過就沒辦法申請了。

申請期限要注意 領錢快查存摺

勞保局也提醒，所有津貼都有申請時限，特別是喪葬給付，若超過5年才申請就會被拒絕，請家屬務必注意。不少民眾今早已經收到通知，紛紛到ATM查詢帳戶金額，看到補助入帳後開心不已。

這次跨年夜，政府發放多項津貼，確實為許多家庭帶來即時的經濟幫助。勞保局也鼓勵，符合資格的民眾千萬不要錯過這波紅包，趕緊檢查帳戶或洽詢相關單位，確保權益不漏領。