最後幾小時！勞保紓困貸款「今晚23:59截止」　狂湧12.6萬人搶辦

記者陳瑩欣／台北報導

想領錢好過年的勞工朋友注意，最後上車機會別錯過！被視為勞工「度年關」救命錢的勞保紓困貸款，申請期限將在今（2）日晚間23點59分正式畫下句點。根據勞動部與土地銀行最新統計，截至今日16：00，已湧入超過12.6萬件申請案，申請總金額飆破125億元，直逼去年紀錄。土銀強調，期限一到系統將準時關閉「不再延長」，符合資格的人快把握最後幾小時。

根據統計，截至今日下午16:00為止，累計申請件數達12萬077件，總申請金額來到125億8183萬元。勞動部表示，今年度總預算額度為200億元，目前已核准件數為9萬7218件，核准金額約97億0758萬元，只要符合資格，過年前就有機會入帳。

土地銀行提醒，115年勞工紓困貸款申請共有3大管道，要注意截止時間各不相同：

網路申請： 開放至 1/2 23:59 截止（須至土地銀行個金單一服務平台完成申請程序才算成功）。

臨櫃申請： 營業單位受理至下午17:00為止。

郵寄申請： 以今日郵戳為憑。

由於實體櫃台已經打烊，還沒辦理的民眾，請務必把握最後的**「網路申請」**通道。

至於誰能申請？勞動部指出，勞保被保險人須「同時」符合以下4大條件：

生活困難需要紓困。

參加勞工保險年資滿15年（計算至115年1月2日止）。

無欠繳勞工保險費及滯納金。

未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

借10萬前6個月還180元

在還款壓力方面，每人最高貸款金額為10萬元，貸款期間3年，目前年息為 2.165%。前6個月為寬限期，勞工「只須付息不還本」，第7個月起按月平均攤還本息。

算給你看： 若借好借滿 10萬元，依目前利率計算：

前6個月： 每月僅需繳利息 180元。

第7個月起： 每月需繳本息約 3427元。