台灣智慧農漁週20國400家參展商　引領產業突破挑戰邁向永續智慧

為協助全球農漁業突破國際貿易摩擦、關稅壓力及地緣政治不確定性等嚴峻挑戰，由貿有展覽有限公司主辦的「2025台灣智慧農漁週」開幕典禮，今(3)日上午在台北南港展覽館1館登場。三天的展會以「打開新局 Unlocking Global Agribusiness」為年度主題，期望為農漁畜全產業鏈帶來智慧轉型與產業韌性的新方向。

本屆展會規模再創新高，吸引來自逾20國、超過400家參展商，展出2,000項創新解決方案，涵蓋 AI智慧監測、精準營養與灌溉、節能農機、疫病預警、自動化冷鏈等前沿技術；並舉辦逾1,000場次國際買主會議，協助業者將創新技術轉化為具體商機。

主辦單位表示，本屆展會以 「SMART」為核心精神，涵蓋永續、市場、前瞻、韌性、科技。展區規劃六大主題，包括農業科技、漁業科技、畜禽與飼料科技、農業永續、生鮮加工與冷鏈、以及首度登場的「台灣新食力展區（AgriFood）」，聚焦在地食材、未來飲食及智慧食品製造，全面展示農漁畜全產業鏈創新能量。

展會期間將舉辦20多場專業論壇，議題涵蓋智慧水產養殖、AI 農業應用、免疫科技、飼料創新、永續畜牧等，邀請國內外專家深度交流。最受矚目的「農業科技新創競賽」由國家科學及技術委員會、高雄市青年局、陽明交通大學產業加速器等夥伴共同主辦，優勝團隊將代表台灣前進AFTEA2025國際決賽，展現台灣農業科技新創的國際競爭力。

農業部黃昭欽次長於開幕典禮上致詞表示：「農業面對全球氣候變遷與供應鏈重組之挑戰，必須不斷創新、提升韌性。農業部近年施行『智慧、韌性、永續、安心』政策主軸，全面推動智慧農業示範場域，並深化省工機械化、設備現代化及完善冷鏈物流系統，確保糧食安全與消費信心。我們期望透過本展引領台灣農漁業拓展國際市場，並將台灣打造成亞洲智慧農業之典範，開啟台灣農業發展新局。」

次長也指出，透過AI、大數據、物聯網、精準農機與區塊鏈等智慧方案，不僅改善生產流程，更是政府與民間跨域合作，共啟創新生態系之最佳典範。

會展新創專區由高雄市青年局、陽明交通大學產業加速器等團隊攜手打造，匯聚農業新創團隊。例如「宜興源股份有限公司」利用強靜電場系統搭配乙烯吸收裝置，成功取代高成本空運，完成酪梨海運至新加坡的實證，展現農產運輸低碳與保鮮的新突破。

台灣國際農業科技展區，農業部聚焦我國農業政策方向及智慧農業推動成果，精選15家業者展示數位農業應用案例、農業數據平台與氣候韌性技術。

台灣國際漁業科技展區，農業部水產試驗所以「草匯藍碳 藻護健康」為軸心，展示創新繁養殖技術、高效省工種植技術，並開發海草與海藻於淨零減碳、生醫藥及保健食品的應用。此外，「AI智養產研聯盟」以西灣智慧科技為核心，結合多方技術，推出 AI 智慧養殖管理系統，透過即時監控、數據分析與自動化控制，降低養殖風險並提升產能。

台灣國際畜禽暨飼料科技展區，工研院展示養豬產業韌性加值暨資源永續發展館，結合環境監控與自動化管理，提升養殖生產效益並推動廢棄物資源化技術。

台灣國際農業生鮮冷鏈展區，中華汽車工業公司推出國內唯一自主研發量產商用電動車 ET35，提供高效能、低碳排的永續運輸解決方案，助力企業綠色轉型。

台灣農業永續科技展區，農漁畜智慧節能科技館共同展出全球首發AI海膽養殖系統，結合低碳節能技術與AiOT智慧監控，推動農漁畜永續與智慧化管理。

台灣新食力展區，首度登場的「台灣漁青品牌館」匯聚全台24個青年漁民品牌，展示從養殖、加工到品牌行銷的高品質水產加工品與創新海味產品，展現新世代漁業的創新力與永續經營模式。

貿有展覽指出，2025台灣智慧農漁週不只是一個展覽，更是推動全農產業鏈升級的重要平台，串聯政府、產業、學術與國際資源，協助台灣農業在挑戰中轉化為機會，邁向韌性與永續的未來，邀請國內外數萬名專業買主及媒體朋友蒞臨採訪，共同見證台灣農漁畜產業邁向智慧化、科技化的新局面。