禾榮科上市首日漲近3成　中籤可賺17.6萬

記者高兆麟／台北報導

生技股王禾榮科技（7799）今日以承銷價600元正式上市掛牌交易，上演蜜月行情，以盤中高點776元換算，漲幅更高達29.33％，幸運中籤的投資人，一張就可以賺17.6萬元。

禾榮科表示，BNCT（硼中子捕獲治療）的產業前景不僅限於復發性頭頸癌治療，還深具發展潛力拓展到其它癌症治療和新型載硼藥物開發；因此，全球BNCT市場預計將在未來十年內呈現爆發式增長，並將有更多國家批准BNCT設備及推動其臨床應用。禾榮科憑藉獨步全球的垂直整合實力，正加速推進全球擴張藍圖，布局亞太並放眼歐美市場。

禾榮科董事長許金榮表示，傳統癌症標靶治療是靠藥物找出癌細胞特有的標記來攻擊，但會產生抗藥性與副作用。而BNCT是先讓癌細胞吃下含硼藥物，再照射中子引爆癌細胞內的硼-10，精準破壞癌細胞。相比標靶治療、免疫療法、放射線治療，BNCT更適合處理復發性、瀰漫性、難治性或無法手術的癌症，填補現有癌症治療技術的缺口。

禾榮科之所以能做到其他生技公司難以提供的BNCT全方位治療方案，關鍵在於，傳統生技公司多專注於醫材或藥物研發與製造，極少涉足加速器、核物理這種超高技術門檻的領域。而禾榮科「跨足了核物理、工程與製藥整合領域」，其他生技公司若想切入，不僅要投入龐大資本建立設備與藥物生產研發，還要通過嚴謹的臨床與系統驗證，也因此公司在BNCT技術發展上能位居領先地位。

許金榮表示，公司的目前著重於國內及亞太市場布局，並於五年內進軍歐美市場，打造跨國BNCT臨床應用與技術合作生態體系。短期內將持續深耕台灣，加速在國內醫療市場部署加速器型BNCT設備，並強化臨床數據收集；中期目標為複製台灣成功經驗，拓展亞太市場，如新加坡、泰國與越南等；長期則以歐美為目標，結盟當地指標醫療機構，推動BNCT技術普及並取得藥證。

禾榮科表示，除現行主力治療藥物BPA及診斷用藥FBPA外，公司亦積極拓展新適應症，同步投入新一代含硼藥物的研發。持續優化AB-BNCT系統性能，致力於先進射束技術、開發核輻射偵檢系統與智慧醫療平台，致力於提升治療品質與臨床應用效能。

在商業模式上，公司提供彈性的合作模式，靈活對應各地醫療體系，並將與保險業者合作，推動BNCT納入醫療保險體系，降低患者負擔、擴大市場滲透。同時，憑藉垂直整合能力與全球唯一一站式解決方案，禾榮科具備與國際藥廠與醫療機構建立策略聯盟的條件，目前已啟動與亞太國家合作，並將拓展至歐美市場，加速全球佈局與營收成長。