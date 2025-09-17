中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。

輝達在致法新社的書面聲明中指出：「我們在各方都遵守所有法律。」聲明同時補充，公司將配合各方評估出口管制對市場競爭的影響。

輝達是全球人工智慧晶片領域的領導者。美國政府近年限制輝達向中國出口最先進的產品，並於上月確認，輝達需將其在中國銷售特定 AI 晶片的 15% 收入繳納給美方。

中國則表達對輝達晶片的國家安全疑慮，並呼籲中國企業加速依賴本土半導體供應鏈。中國國家市場監督管理總局自去年 12 月起對輝達展開調查，15 日依據初步結果認定其違反反壟斷法，但未公布涉及行為細節，並表示將進一步調查。

這起發展正值美中科技與經貿談判同步進行。美中官員日前於西班牙馬德里會晤，雙方表示已就 TikTok 爭端達成「框架」協議，內容涉及將該短影音平台在美國的所有權轉移至美方。

上週，美中外交與國防高層接連通話，分析人士指出，這或顯示美國總統川普與中國國家主席習近平可能正朝會晤邁進。