H-1B簽證費暴漲300萬！　旅美教授預言「最快30天轉彎」

▲川普突將H-1B簽證漲至10萬美元。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

美國白宮近日拋出震撼彈，宣布高科技人才使用的「H-1B」簽證費用，將調漲至10萬美元（約台幣300萬元），引爆科技界與移民圈恐慌。旅美教授翁履中認為，川普此舉更多是政治姿態，意在測試市場與輿論反應，若反彈擴大，命令很可能在1年內被調整，甚至是撤回。

川普政府上周五宣布，H-1B高技能簽證須加收10萬美元，多家企業與律師團體第一時間警告持證者儘速返美，擔心新規即刻上路；不過，白宮周六又急忙澄清，強調新費用僅適用於未來抽籤的新申請、且人在美國境外者，現有簽證與續簽不受影響，持證人往返美國也「如常」，後來更解釋道，10萬美元為「一次性」徵收，而非年費。

而企業端反應迅速，亞馬遜、微軟、摩根大通紛紛向員工發布跨境風險提醒，部分人員暫停出差。律師界則研擬提起訴訟，質疑行政令邊界模糊。

對此，翁履中表示，這份行政令更像「帶時間限制的Beta版」，30天後即有檢討，12個月後若無新動作自動失效，「換句話說，這個命令充滿了隨時可調整的暗示，政治操作的空間不小。」

「10萬美金的門檻真的能解決問題嗎？」他直言，這樣是否會導致高教育背景的人才卻步，轉往加拿大、歐洲或亞洲，「川普政府把這個政策拿來作為暫時封鎖＋測試市場反應。如果科技公司強力遊說、印度政府施壓、美國高教和研究單位反彈，這項命令其實有不小機會在1年內被調整，甚至取消。」

同時，他指出，此舉凸顯川普陣營內部的拉鋸，一邊是堅持「白人勞工優先」的保守派，另一邊是依賴國際人才維持創新的科技產業派，這次明顯是保守派暫時勝出，說服了川普採取行動，但就像行政令寫的，30天後就會有一輪檢討，這代表川普和核心幕僚應該也很清楚，這個動作不是長期解方，而是政治姿態。

最後，翁履中認為，「這不會是長期不變的政策，最快30天，最慢1年，政策很可能就會有轉變。不過，對川普而言，能用一紙行政命令，在最短時間內向支持者證明，他有多努力把『美國夢』留給美國人，得失之間，大家撥弄的算盤，打法大不相同！」