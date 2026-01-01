中鋼運通「通鴻輪」在花蓮擱淺　預計明日清晨利用漲潮駛離或拖離

▲中鋼運通「通鴻輪」(右)與拖船(左)雙雙擱淺在花蓮港。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

中鋼運通「通鴻輪」今(2)日上午9點半在花蓮港因為主機故障失去動力，碰上九級東北季風發生擱淺事件，中運總經理林錦駿晚間9點指出，機械已完成修復正在做測試，基隆港派出的大拖船預計今晚12點以前抵達，將與港方、拖船公司協商處理方式；航港局副局長劉志鴻表示，船隻恢復動力可利用清晨漲潮自行駛離，必要時由拖船予以協助。

該輪登記為巴拿馬籍，是2.8萬噸輕便型散裝船，受亞洲水泥委託，自泰國運送石膏到花蓮港，在吉安鄉化仁海堤擱淺發生擱淺狀況後，花蓮港中午出動兩艘拖船協助，因風象不佳，其中1艘拖船絞到纜繩，也失去動力擱淺，1人頭部撕裂傷，空勤直升機以吊掛方式，將拖船受困5人救出。

航港局東部航務中心說明，船隻是在進行修復時遭強勁東北季風吹向岸際，花蓮港務分公司派去的救援過程風浪太大，1艘拖船絞到纜繩，失去動力擱淺，另1艘拖船返港待命。

「通鴻輪」上共上17名船員，12名台灣籍、5名菲律賓籍，船隻已經拋錨固定，並無傾斜或其他狀況，航港局東部航務中心已協調亞洲打撈公司自基隆港調派大型拖船前往救援，明日清晨將視潮汐、風浪與船舶狀況對「通鴻輪」與拖船採取拖離行動。