報薪水太誠實　長輩狂問「這個月有10萬嗎？」輪班仔崩潰！網教1招

▲長輩很愛問薪水多少，讓他很困擾。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

薪水到底該不該讓家人知道？一名網友因為高薪選擇輪班工作，家人得知後，每次見面都瘋狂追問薪資細節，長輩甚至將此事跟左鄰右舍討論，讓他壓力山大，如今很後悔當初把薪資全盤告知家人。對此，網友紛紛表示，「大部分愛問薪水的都是想看笑話」、「我都選擇低報，然後哭窮，就不會再被問了」。

長輩狂問「這個月有10萬嗎？獎金多少？」後悔誠實報薪資

一名網友在Dcard分享，為了追求高薪選擇輪班工作，沒想到家中長輩得知後，幾乎每次見面都會問「這個月有沒有領到10萬？」「怎麼只有這樣？」「獎金一年發幾次？」等問題，回答了一句話，後面就會有一連串的問題，「差點以為面對的是主計處的薪情平台」。

一開始都還可以配合回答，但時間久了，壓力越來越大，更讓原PO困擾的是，長輩還常把他的薪資狀況當成和鄰居聊天的話題，讓他感到既無奈又尷尬。原PO透露，這種情況讓他開始刻意避開和長輩見面，不料對方卻反過來向他的父母抱怨，認為他隱瞞薪水。

後來他買了新房，長輩卻從沒到訪，甚至連新家的話題都避而不談，彷彿擔心被要求幫忙出錢，「但我只是想分享喜悅，並沒有想過要討贊助。」

貼文一出，網友坦言，一律說最低薪資就對了，「我從畢業就堅稱自己月薪3萬至今，有的親戚會嘲笑，有的親戚不相信要我證明，有的親戚會說要介紹工作，我覺得蠻有趣的，只是一個薪水，你就能簡單看得出一個人的真面目」、「我連爸媽都不說實際薪水，更何況還是其他親戚」、「我統一報最低薪資，不然大家吵都吵死了」。