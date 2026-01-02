6檔最佳表現半導體ETF一次看　00904、00947漲幅逾3成

台積電ADR狂噴刷新高 全球市值排名大躍進居第6位

台積電ADR在美股2026年首個交易日大漲，以狂噴5.17%收盤，股價創史上新高，全球市值排行，前進二名至第6位。

雙北捷運僅1銀行手機信用卡今起刷卡進站 車費通知方式大不同

雙北捷運今（3日）起可掃碼搭乘，除此之外，還有另一方式是用手機信用卡感應支付，不過僅限於台新銀行信用卡可以使用， 台新銀行公告提醒持卡人刷卡進站車費統一在搭車次日凌晨 2點統一結算並請款，但車費刷卡通知依信用卡種類不同而有不同規範。

小資族複委託買美股大放送！ 永豐金證祭手續費5折吸客

國人海外投資熱度持續升溫，其中美股匯集全球龍頭AI股，也讓國人紛紛將資金投入，看準此趨勢，永豐金證在今年（2026年)1月起則祭出美股手續費大優惠，只要當月交易金額在5萬美元以下，手續費率降至0.08%，相較原本0.15%打了五折，也比市場各家券商多落在0.1%~0.5%來得低，震撼市場。

56萬股民注意！00929配息金升至0.1元 年化配息率6.6％

擁有56.2萬股民、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（2）日公告最新配息，預估每單位預估配發金額為0.1元，較前一次0.09元，此次增加0.01元，為近一年第4次調升，以今日18.18元收盤價計算，單次配息率0.55%，年化配息率約6.6%，除息交易日為1月20 日，投資人若要參與配息，需於1月19日前買進或持有，股息發放預計2月13日入帳。

記憶體市況熱！威剛、十銓提前開獎 獲利皆年增破1000%

記憶體模組族群股價近期表現強勢，威剛（3260）、十銓（4967）因有價證券多次達集中交易市場公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊，供投資人參考，兩家公司11月都表現強勢，獲利都年增超過1000%。

「年度飆股榜首」德宏今下挫逾3% 公布去年11月獲利增130%

玻纖布大廠德宏（5475）2025年全年股價狂飆686.07%，高居年度飆股榜首，今（2日）台股大漲，股價逆勢收跌下挫近3%，被要求公布獲利，公司自結去年（2025年）11月單月每股獲利0.03元，較去年同期轉虧為盈，大增130%。

快訊／203萬人注意！0050每股配1元 最後買進日1／21

採半年配、擁有逾203萬受益人的元大台灣50（0050）ETF今（2）日公告配息1元， 較上次分割後首配息金額有所增加，以今日收盤價66.95元估算，年化配息率約3%。

快訊／153萬人注意！0056續配0.866元 年化配息率逾9%

採季配息、擁有逾153萬受益人的元大高股息（0056）ETF今（2）日公告配息0.866元，連3次配息金額相同，以今日收盤價37.01元估算，年化分配率為9.35%。

00713配息落底訊號出來了 重新回歸穩定抗跌路線

高股息ETF之王00713在2025年歷經配息下修後，最新宣布季配息維持0.78元，意味降息循環下的收益調整期已告一段落。基金經理團隊同步調整持股結構，減碼漲多電子與金融，轉而布局亞泥、統一、和泰車等現金流穩定的傳產龍頭。面對2025年台股高基期與拉積盤壓力，00713的策略焦點已從「追高收益」轉為「穩定防禦」，配息走勢也可望回歸常態。

北部建商3年首見違約2.34億元 土銀急喊「非市場反轉」

房市買氣降溫，竟傳公股行庫驚見建融違約！土地銀行今年8月爆出一筆高達2.34億元的建築貸款逾放，為3年來首見，市場熱議是否是房市反轉的警訊。