快訊／台股收盤創高大漲386.21點　台積電收新高1585

記者林潔禎／台北報導

台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，漲幅1.33％，成交量6488.44億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲53.08點開出，指數開高走高，盤中最高達29363.43點，最低29007.75點，終場收在29349.81點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1585元，漲幅2.26％；鴻海（2317）上漲1.5元至232元；聯發科（2454）上漲40元至1470元；廣達（2382）上漲5元來到277元；長榮（2603）上漲3元至193元。

今天漲幅前5名個股為雙鍵（4764）上漲10.5元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲4.4元，漲幅9.99％；益登（3048）上漲4.15元，漲幅9.99％；建通（2460）上漲2元，漲幅9.95％；聯德（3308）上漲2元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為沛爾生醫-創（6949）下跌34元，跌幅9.93％；川湖（2059）下跌290元，跌幅7.73％；金像電（2368）下跌44元，跌幅6.4％；健策（3653）下跌155元，跌幅5.65％；富世達（6805）下跌90元，跌幅5.54％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 雙鍵（4764） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％ 鈞寶（6155） 48.45 ▲4.4 ▲9.99％ 益登（3048） 45.7 ▲4.15 ▲9.99％ 建通（2460） 22.1 ▲2.0 ▲9.95％ 聯德（3308） 22.1 ▲2.0 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 沛爾生醫-創（6949） 308.5 ▼34.0 ▼9.93％ 川湖（2059） 3460.0 ▼290.0 ▼7.73％ 金像電（2368） 643.0 ▼44.0 ▼6.4％ 健策（3653） 2590.0 ▼155.0 ▼5.65％ 富世達（6805） 1535.0 ▼90.0 ▼5.54％

資料來源：證交所