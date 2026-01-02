快訊／台股收盤創高大漲386.21點　台積電收新高1585

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，漲幅1.33％，成交量6488.44億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲53.08點開出，指數開高走高，盤中最高達29363.43點，最低29007.75點，終場收在29349.81點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1585元，漲幅2.26％；鴻海（2317）上漲1.5元至232元；聯發科（2454）上漲40元至1470元；廣達（2382）上漲5元來到277元；長榮（2603）上漲3元至193元。
今天漲幅前5名個股為雙鍵（4764）上漲10.5元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲4.4元，漲幅9.99％；益登（3048）上漲4.15元，漲幅9.99％；建通（2460）上漲2元，漲幅9.95％；聯德（3308）上漲2元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為沛爾生醫-創（6949）下跌34元，跌幅9.93％；川湖（2059）下跌290元，跌幅7.73％；金像電（2368）下跌44元，跌幅6.4％；健策（3653）下跌155元，跌幅5.65％；富世達（6805）下跌90元，跌幅5.54％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|雙鍵（4764）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|鈞寶（6155）
|48.45
|▲4.4
|▲9.99％
|益登（3048）
|45.7
|▲4.15
|▲9.99％
|建通（2460）
|22.1
|▲2.0
|▲9.95％
|聯德（3308）
|22.1
|▲2.0
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|沛爾生醫-創（6949）
|308.5
|▼34.0
|▼9.93％
|川湖（2059）
|3460.0
|▼290.0
|▼7.73％
|金像電（2368）
|643.0
|▼44.0
|▼6.4％
|健策（3653）
|2590.0
|▼155.0
|▼5.65％
|富世達（6805）
|1535.0
|▼90.0
|▼5.54％
資料來源：證交所
讀者迴響