光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

台灣的光電產業近期被輿論攻擊，法規也緊縮，讓業者無所適從。（翻攝自雲豹能源官網）

▲台灣的光電產業近期被輿論攻擊，法規也緊縮，讓業者無所適從。（翻攝自雲豹能源官網）

圖文／鏡週刊

立法院日前三讀通過的光電三法，包括《環評法》《發展觀光條例》與《地質法》三項修正案，環評將成為常態，讓開發時間再度拉長，外國只花2年，台灣要4年，現在恐怕要延長至6至7年，不少業者嘆，光電真的變「慘業」，至少倒一半。

經濟部11月28日宣布，2026年將推動太陽光電汰舊換新機制，12月12日提到，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」公文，將與內政部攜手合作，加速完成法制公告作業，希望能藉此增加綠電占比。

經濟部能源署表示，太陽光電推動以屋頂為優先，屋頂光電10月設置達9.7GW，佔整體設置64%；為持續推動屋頂政策，增訂《再生能源發展條例》第12條之1，規範建築物之新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備。

不過對於這些「及時雨」，不少光電業者跟本刊提到，只是「死馬當活馬醫」，因為屋頂型光電因為太分散、受限於場地狀態，發電量真的有限，半導體等用電大戶所需要的，還是大規模且穩定的地面型光電，才能列在企業評估。

但新的光電三法，增加了「國家風景區」的禁令與環評要求，業者透露，國家風景區跟「國家公園」是完全不同的概念，修法前曾與業者多次溝通，卻在新法公布時突然加入，讓業者們感覺背後被刺了一刀。

業者表示，大家對於要保護國家公園是有共識的，但像是雲嘉南濱海國家風景區，很多地方原本就是鹽化土地、無法耕作，是準備要大規模作地面型光電開發的主力，現在一夕變天，讓很多漁民與地主傻眼。

本土的光電業者表示，這次立法值得討論，因為這樣太陽能產業「基本滅了」，另一外資業者則說，「很慘、最少倒一半。」認為中央應該要出面幫忙協調、至少進行修正案，不是讓業者自己跑去找在野黨團協商。甚至有業者嘆氣，「半導體以後沒綠電用，現在除了台積電自己出來喊，不然誰來都沒用了。」

太陽光電產業永續發展協會首任理事長蔡佳晋對本刊直言，現在很多錯誤的資訊需要釐清，不少人認為台積電可以去國外買綠能憑證，來抵台灣的RE100，但這要求是台灣廠區的用電、必須在台灣境內取得再生能源，跟海外廠區是分開計算的，「況且，RE100並不是會計遊戲，而是能源轉型的本地責任。」


關鍵字： 鏡週刊

