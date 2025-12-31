00929成分股大幅調整　納入台積電、聯發科，AI先進與成熟製程供應鏈一次到位

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲00929新納台積電等16檔個股為成分股。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

AI浪潮席捲全球，不僅重塑科技產業版圖，更牽動台股ETF資金流向。月配高股息ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）近期進行成分股調整，新增16檔成分股，強勢納入台積電、聯發科兩大權值龍頭。市場分析指出，此次換血讓00929補足最關鍵的「先進製程」拼圖，使其由高息科技配置，進一步升級為AI全產業鏈布局，投資人透過一檔ETF，即可同時掌握台灣最強的先進製程龍頭與AI隱形冠軍供應鏈。

科技業呈K型發展：AI獨強、消費疲弱

受惠於生成式AI應用百花齊放，企業端導入AI服務的腳步加速，帶動資料中心與高階伺服器需求呈現爆發性增長，凱基投顧最新預估指出，全球AI伺服器出貨量2025年將成長7%，2026年更上看16%，成為未來兩年科技產業最主要的成長引擎。

反觀手機、PC 等傳統消費性電子產品，終端需求復甦力道仍顯疲軟，導致科技業呈現「AI 強、消費弱」的分歧局勢。也因此，00929此次換股操作精準汰弱留強，將配置重心移往具備長線AI成長動能的權值與供應鏈個股，因應產業結構轉變。

左擁先進製程，右抱成熟聚落：雙引擎驅動

過去00929多聚焦於科技類股的高股息表現，此次納入台積電與聯發科，被視為該ETF成立以來最關鍵的升級。台積電掌握全球最先進的AI晶片製程，是AI產業的核心製造基地；聯發科則在邊緣AI與核心運算晶片布局完整。兩大龍頭入列後，00929除了維持原有的科技高息特色之外，更補齊過往在先進製程的關鍵拼圖，使投資版圖更趨完整，也直接掌握AI運算「大腦」的成長紅利。

同時，AI伺服器除高階晶片外，電源管理、控制IC等周邊零組件仍高度依賴成熟製程。00929保留聯電、世界先進等成熟製程大廠，並新增半導體供應鏈的隱形冠軍，包括矽晶圓大廠環球晶、半導體設備廠家登，以及高速傳輸介面晶片廠普瑞-KY等供應鏈關鍵角色，搭配既有的中美晶、力成、矽格等封測與材料廠，完整串起IC上中下游供應鏈，地基較以往更為穩固，展現出「大小通吃」的戰略布局。

鎖定AI伺服器周邊與雲端基建商機

除晶片外，AI伺服器高功耗特性，也帶動電源、主板、檢測與整機組裝全面升級。00929成分股中，原有的光寶科、群電早已深耕伺服器電源市場，健鼎、仁寶則在主機板與組裝代工擁有成熟技術；新納入的牧德，專注高階PCB與載板的自動光學檢測，精準卡位AI伺服器升級需求。

此外，隨著亞馬遜、谷歌、微軟等雲端巨頭持續擴大AI基礎建設投資，00929也納入台灣最大網際網路交換中心是方電訊，可望受惠於雲端資料中心對IDC機房擴建與跨國交換的強勁需求，配合既有的文曄、日電貿在通路與零組件的深厚布局，形成從資料中心基建到零組件的完整布局。

總體來說，00929此次成分股大換血，市場普遍給予正面評價。透過納入台積電與聯發科，大幅提升了ETF 的攻擊力，讓投資人能直接參與最頂尖的AI成長紅利；而保留成熟製程與高息電子股，則提供了下檔支撐與穩定的現金流。透過「先進+成熟」、「核心+周邊」的完整配置，讓投資人不必選邊站，一檔ETF即可參與台灣最完整的AI供應鏈，成為布局AI黃金時代的實用工具。
 

