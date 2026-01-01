兄弟失和掀遺產風暴！　安永會計師：3招合法化解「特留份」爭議

▲安永聯合會計師事務所暨安永家族辦公室負責人林志翔。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

藝人曹西平驟逝引發各界對遺產「特留份」議題關注，安永聯合會計師事務所暨安永家族辦公室負責人林志翔指出，有這類風險的民眾可提前採取3大策略化解，降低身後財產安排疑慮。

林志翔表示，根據民法規定，「特留份」是法定繼承人依法應取得的最低遺產份額，例如子女通常擁有應繼分的一半。換句話說，即便被繼承人立下遺囑排除部分子女，若對方主張其特留份權益，仍可提出扣減請求，「法律會保障他們拿到那一份。」

然而，若家庭關係早已緊張，繼續拖延傳承安排，往往只會讓遺產變成「炸彈」。林志翔建議，若有意願將資產集中傳承給特定成員，應提前採取「合法規避特留份」的三大策略：

一、保險規劃指定受益人

壽險金不屬遺產計算，亦不納入特留份。林志翔表示：「父母可善用保險工具，指定受益人為特定子女或配偶，避免被視為遺產爭奪對象。」但提醒高資產族群注意所得稅與最低稅負制影響，避免誤踩稅務地雷。

二、信託架構分年移轉

生前設立信託，將資產交由專業機構管理，並設定條件式給付（如每年撥付、達成目標後撥付），有助於避免子女一次性獲得鉅額資產導致揮霍風險。「信託是目前最靈活也最能客製化的工具，可同時兼顧控制權、隱私與法律風險。」林志翔說。

三、逐年贈與與資產切割

利用每年贈與免稅額進行資產移轉，逐步轉移資產給指定對象，亦可將不動產或公司股權提前過戶，避免成為遺產部分。「不要等到病危才想處理，這樣只會讓問題更難收拾。」

林志翔強調，許多當事人在安排資產時只考慮「給誰多少」，卻忽略了「怎麼給才不會惹禍上身」。他指出，「很多家庭是人走後才開始吵，還不如活著時就處理乾淨、講清楚。」

隨著少子化與家庭結構變遷，資產傳承已不再只是富豪專屬議題。林志翔也呼籲，有意進行財富移轉的家庭應盡早與專業律師、會計師與信託機構合作，以確保資產能平穩交棒、不留遺憾。