北市府攜手12家智慧AI企業　促成新加坡及東協逾2523萬美元商機

▲參展企業與台北市政府代表於台北主題館合影。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導



台北市政府產業發展局攜手12家優質企業，委託貿協於2025年新加坡科技週(Tech Week Singapore 2025)設立「台北主題館」，以「AI-Driven, Future Taipei」為主題，於10月8日及9日展示台北在AI及大數據領域的創新成果與解決方案。此次參展不僅成功協助企業拓展新加坡及東協市場，更促成逾2523萬美元的潛在商機。

新加坡作為東協市場領導角色，以完善的政策、豐厚的投資及人才資源，鞏固其在AI和創新科技領域的國際領先地位，成為亞洲乃至全球的重要AI創新中心。新加坡的AI投資規模持續成長，並擁有長期且具戰略性的規劃，更積極與周邊東協國家區域合作，有效推動東協市場的AI技術與產業鏈持續茁壯。

為呼應此趨勢，台北市政府緊扣國家五大信賴產業中AI發展的核心目標，設立AI展出主軸，致力強化與東協區域市場的產業連結與技術交流，為參展企業打造進軍國際市場的橋梁與契機，進一步推動跨國合作與商機拓展。

此次參展的台北市企業橫跨多元領域，展出豐富的AI與數位創新解決方案。亮點產品包括精誠資訊的社交工程演練平台、廣積科技的AI邊緣運算電腦系統、叡揚資訊的企業營運智慧解決方案、宇萌數位科技的全方位XR虛實解決方案、洋銘科技的聲像追蹤會議系統、八維智能的AI對話機器人建構平台、圖策科技的智慧互動解決方案。

另坤侑科技的AI輔助科技偵查與情資整合系統、康寧國際有限公司的AI互動透明廣告螢幕、環球睿視的同步口譯多模態代理人、滿拓科技的智能資料生成與模型特化平台，以及快點軟體服務的車聯網資料分析及整合雲端平台，均得到買主高度肯定。

台灣具備深厚的軟體開發實力，專注於結合產業專業知識與AI技術，提供高度客製化的智慧解決方案，本次參展企業所發展的AI技術及應用，如AI驅動的邊緣運算、語音辨識、監控安全與多語翻譯工具，令新加坡買主十分驚艷。

例如宇萌數位科技的全方位XR虛實解決方案，因模組靈活多元，可應用範圍廣泛，獲新加坡多家買主青睞；環球睿視的同步口譯多模態代理人以強大且即時的翻譯功能吸引多家新加坡代理商洽詢導入產品至當地市場；而圖策科技的智慧互動解決方案，也因擬真互動技術及高度學習能力，受貴賓導覽團體指名參觀。

為促進當地業界對參展企業與解決方案的認識與交流，台北主題館於展前積極邀請當地買主來館洽談，安排媒體專訪活動，並透過線上宣傳渠道持續曝光，成功吸引買主、公協會與媒體關注。

此外，為深化雙邊交流與掌握市場動向，本團特前往AME International、新加坡科技工商協會(SG Tech)及凱德集團(CapitaLand)參訪，讓參展企業第一手掌握當地數位轉型政策及市場進入條件。

台北市政府產業發展局表示，今年台北市經貿拓銷計畫鎖定東協市場展出，藉由專業規劃的商機媒合，協助台北市優質企業擴大國際能見度，同時也藉此提升北市在全球的城市形象與影響力。

更多「2025年台北市經貿拓銷計畫」相關活動詳情，可密切關注台北市政府產業發展局官網及FB粉絲專頁，並歡迎隨時與本案執行單位-財團法人中華民國對外貿易發展協會聯繫，聯絡人：邵小姐(02-2725-5200#1811)。