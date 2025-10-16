鴻海獲美系外資大幅調高目標價至400元　股價飆逾7%

▲鴻海。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

看好鴻海（2317）搭上AI趨勢、折疊手機及全球布局，美系外資決定大幅調高鴻海目標價，由原先的263元大幅上調 52%至400元，維持「買進」評等，受此激勵鴻海今（16）日股價大漲逾7%，重新站上220元。

鴻海在7月初站上231.5元波段高點後，股價即見獲利回吐賣壓，昨日一度回測200元大關，最低來到203元價位，惟伴隨台股衝高，今日以上漲8.5元、206.5元開出，開高走高，早盤最高來到222.5元價位。

美系外資在最新出爐的報告中指出，在這個充滿變化、持續演進的科技產業中，基礎建設、資本支出與產品週期皆高度波動，但鴻海再次證明其「全球生產佈局與垂直整合」策略的正確性，成功將第二條事業主軸~AI伺服器擴展至超過 1500億美元營收規模，另也看好鴻海搭上AI趨勢、折疊手機及全球布局。

美系外資表示，鴻海的策略涵蓋了長期可持續地獲取業務訂單所需的基本要素，包含一、全球化生產模式，可有效分散關稅與地緣政治的不確定性；二、系統與零組件的垂直整合，提升效率並提供完整解決方案；三、全球大型製造基地（而非僅設維修據點），使客戶能享有地理多元化的供應保障。

美系外資更加看好鴻海快速成長的人工智慧伺服器營收以及可折疊手機的新興趨勢。

美系外資分析表示，鴻海的營運利潤率（OPM）正在持續改善，從產品組合向高平均售價的人工智慧伺服器的有利轉變，這將推動營運槓桿率的提升。

美系外資將目標價上調 52%至400元，美系外資認為這一調整是合理的，主要因為其一是AI伺服器帶來的毛利率持續改善具可持續性，即使資本支出波動仍能維持成長；再者鴻海經多年競爭後已在全球 iPhone業務中穩居領導地位，市場在上行週期中願意給予更高評價水準。