群益證進軍亞灣　結合AI推動高資產策略雙引擎

▲群益金鼎證券進駐亞資中心高雄專區。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群益金鼎證（6005）昨（16）日取得金管會核准，進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，並以高雄分公司為出發點，放眼全球資產市場，因應業務發展，同步啟動亞灣專責部門，以AI科技作為營運核心，整合國際商品、高資產客戶服務與財管數據應用三大重點，提供一站式的跨境資產配置解決方案，讓高資產客戶投資更省心、理財更有方向。

這次群益獲准進駐亞灣所涵蓋的「試辦項目」，對高資產與OSU客戶來說，將大幅提升資產配置的靈活性。透過制度開放，客戶可以投資原本不易接觸到的未具「證券投資信託基金」性質的境外基金商品，讓資產配置選項更多元、更貼近國際市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，這些商品也能協助客戶進行家族資產的整體規劃與傳承，真正做到投資與傳承一次到位。群益並與多家外資投信建立合作夥伴關係，攜手引進具特色的境外商品與專業策略基金，擴大高資產客戶的全球投資視野與商品選擇權。

群益未來將高資產客戶服務聚焦在三大核心面向：全球資產配置、高資產策略服務，以及家族資產傳承。透過平台整合商品、信託工具與AI應用，讓高資產客戶能夠得到更全面、更具系統性的財管建議與行動方案。

群益的亞灣專責團隊也將持續導入家族辦公室思維，提供「不只是投資，而是整套資產解決方案」的服務，協助高資產客戶處理更複雜的資產問題，並推動整體資產管理模式的升級與轉型。