外資砍台股219億元！　「積」情冷却法說後賣超1.2萬張

▲外資今調節台積電1.2萬張。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
儘管權王台積電（2330）第三季財報表現亮麗，惟美國區域銀行傳出爆雷消息，引發市場憂慮，周四（16）日美股三大指收黑，今（17）台股下跌345.5點跌幅1.25%，以27302.37點作收，外資由買轉賣調節219.97億元，台積電成為外資賣超第五大個股，賣超張數1萬2681張，今天三大法人同步站在賣方，合計賣超金額316.88億元。
台積電法說行情護體，昨日台股創下27732點高點，今日反映美股三大指數收黑，加權指數順勢拉回，而三大法人今日賣超台股316.88億元，當中外資賣超219.97億元；投信賣超58.36億元；自營商轉賣超38.55億元，自行買賣部分買超1.54億元，避險方面賣超40.09億元。
外資賣超前十大個股，以電子股為主，占了8檔，而金融股、傳產股各1檔，賣超第一名個股為記憶體股華邦電（2344）賣超4萬485張，台新新光金(2887)、華新（1605）分居第二、三名，賣超3萬964張、賣超1萬9445張，第四及第五名為緯創（3231）、台積電，賣超1萬8565張、1萬2681張。
賣超第六～十名個股、張數依序友達（2409）8385張、神達（3706）8193張、瀚宇博（5469）5522張、強茂（2481）5273張，以京元電子（2449）5014張。
值得注意，本周五個交易，外資只有昨日買超129.59億元，其他四個交易日都是站在方，單周合計賣超金額967.99億，逼近千億元，10月來以累計賣超527.31億元。
