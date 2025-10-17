外資砍台股219億元！ 「積」情冷却法說後賣超1.2萬張

儘管權王台積電（2330）第三季財報表現亮麗，惟美國區域銀行傳出爆雷消息，引發市場憂慮，周四（16）日美股三大指收黑，今（17）台股下跌345.5點跌幅1.25%，以27302.37點作收，外資由買轉賣調節219.97億元，台積電成為外資賣超第五大個股，賣超張數1萬2681張，今天三大法人同步站在賣方，合計賣超金額316.88億元。

歐洲線漲價案大打折扣、美國線實漲約八成 SCFI今日上漲11.44%

貨櫃船運聯盟本月15日歐美線漲價辦法，大型攬貨公司指出，美國線在減班足夠情況下，每大箱(40呎櫃)原定漲600美元左右計畫，實長約500美元，歐洲線因為近期韓新遠洋與日本海洋網聯船務都有新造2萬箱(20呎櫃)超大型全貨櫃輪，原計畫每大箱(40呎櫃)調升300美元計畫，實際上僅調升約100美元，今日下午三點上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲149.90點，漲幅11.44%，指數來到1310.32點。

李多慧救災被「中油員工」不雅留言騷擾 業者：調非主管職

台灣中油公司針對陳姓員工個人社群帳號於網路留言區出現性別歧視不雅文字案，經內部調查後，陳員坦承有關上開社群媒體不雅留言係其所為，台灣中油今（17）日表示，該名陳姓員工從13日起已調任非主管職務，並依據人事相關規定予以懲處。

日央總裁直言「未排除升息可能性」 日圓兌美元走升近150大關

日本央行預計本（10）月底將召開資金會議，根據《彭博》日央總裁植田和男表示，如果對實現經濟前景的信心增強，央行將繼續收緊政策，市場認為植田和男此翻言論意味著近期升息的大門仍然敞開。

川普關稅誰買單？ 標普全球：三分之二成本由消費者承擔

標普全球（S&P global）的一項新分析顯示，2025年美國總統川普的關稅政策將使全球企業損失高達1.2萬億美元，其中大部分成本將轉嫁給消費者。

大盤指數頻創高！基金規模連5月增加 台股ETF月增1140億最多

台股破除9月魔咒，上攻2萬7千點之上，而ETF規模跟著水漲船高，投信投顧公會最新統計資料9月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較上月增加2350.58億來到10.51兆，進一步觀察各分類基金規模增減，9月份規模以台股ETF增加1140.19億為各類型基金規模增加之冠，其次為債券ETF月增1009.93億，顯見出ETF買氣持續熱絡。

債券ETF除息旺日10/20登場 14檔投等債預估年化配息率逾5％

美中關稅戰火再起，引發金融市場動盪，資產品質佳又兼顧收益的投等債獲得資金青睞，也進而帶動投等債ETF表現，統計近一月投等債ETF績效全數紅通通， 10月20日為本月債券ETF除息旺日，有24檔投等債ETF即將除息，受益人約53.1萬人，觀察24檔投等債ETF配息表現，若以10月15日收盤價來推算，有包括群益ESG投等債20+（00937B）等14檔債券ETF預估年化配息率皆達5%以上，配息表現亮眼，市場法人提醒，有意參與本次除息的投資人，最晚需在今（17）日買進。

龔明鑫：經部提供輝達替代方案 不比北士科差

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地進度不明，經濟部長龔明鑫昨天表示，一定會讓輝達海外總部留在台灣。他今天受訪指出，根據輝達所設條件，經濟部所提供的替代方案，並不比北士科T17、T18差。

3.15億大樂透得主領錢了！只花250元就中獎 店貓「奶茶」爆紅

今年9月12日開出3.15億元大樂透頭彩一注獨得，由台中市篤行路上的「旺萊旺彩券行」開出，投注站店貓「奶茶」爆紅，台彩今（17）日證實，中獎人已領錢，迎接光輝10月。

LINE Pay、inline簽署MOU 攜手打造跨界服務生態圈

行動支付龍頭LINE Pay（7755）今（17）日宣布與訂位服務領域領導企業inline group Limited簽署策略合作備忘錄（MOU），攜手強化雙方在支付與訂位服務上的整合與策略合作關係。透過此次合作，將持續拓展LINE Pay生態圈的策略夥伴關係，加速全球市場佈局，推動業務長期永續發展。