日頂級郵輪三井海洋富士輪首航蘇澳　華麗現身再創新紀錄

▲三井集團旗下海洋富士號首航蘇澳港。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(19)日上午07時於蘇澳港迎接首次蒞臨蘇澳港，並為第一艘以蘇澳為母港的郵輪-「三井海洋富士(Mitsui Ocean Fuji)」的到來，除讓台灣郵輪觀光發展邁向新的里程碑外，也讓蘇澳港正式納入國際郵輪旅遊出發目的港的版圖中。除此之外，今年亦將有3航次郵輪將於今年年底前陸續靠泊，可望為蘇澳及宜蘭地區帶來更多的國際旅客。

蘇澳港周邊觀光景點多元豐富，包含豆腐岬風景區、南方澳漁村、各式特色媽祖文化及全球唯二的蘇澳碳酸氫鈣冷泉等，可望帶動宜蘭六小時觀光圈帶來旅遊經濟發展。

此次船方特別貼心安排旅運中心至蘇澳火車站接駁巴士，並在蘇澳火車站安排觀光大使駐點，提供日語與英語旅遊資訊與諮詢服務，方便遊客除跟團旅遊觀光外，自由行旅客可輕鬆地藉由步行深入走訪蘇澳或選擇搭乘台鐵享受鐵道觀光之旅。

由於宜蘭縣鐵路建於1917年，1919年完工，是台灣東部最早開發的鐵路路線，藉由蘇澳火車站出發的宜蘭縣鐵道觀光旅遊，將有助於活絡鐵道沿線在地觀光產業，讓郵輪旅客可探索台北後花園的自然風光與人文風情，感受舊街巷弄的歷史韻味與在地人情。

三井海洋富士郵輪是日本三井集團旗下新創海洋郵輪品牌中首艘造訪台灣的郵輪，以其全套房設計、精緻日式美學、高品質的服務和豐富的日本文化體驗而聞名。該郵輪總噸位約32,477噸，可容納458位貴賓，提供如日本頂級飯店般的舒適與私密旅遊。

該輪自前一停靠港沖繩承載到訪蘇澳旅客有日籍旅客191人、韓國籍旅客1人、中國籍旅客1人、馬來西亞籍旅客1人，共194人，並有10月14日自基隆港出發，遊覽沖繩、石垣後在蘇澳港下船的台籍旅客44人；同時今日有自蘇澳出發搭輪赴日觀光臺籍旅客33人、日籍旅客3人，將於5日後於花蓮港下船。此全新的營運模式，已使蘇澳港的郵輪市場地位更上層樓。

為三井海洋富士郵輪首航的華麗現身，台灣港務公司基隆港務分公司蘇澳港營運處與船務代理公司、多家旅行業者及宜蘭縣政府攜手合作，兩度實地勘景，並召開多次協調會議，針對通關流程與靠泊安全與海關、海巡署、移民署、疾病管制署、動植物防檢局與港務警察等相關公務單位通力合作，進行周全規劃，為提供最完善的服務與體驗精益求精。

港務公司依國際慣例安排拖船噴水迎接外，並由基隆港務分公司蘇澳港營運處曹志宏資深處長至宏登上三井海洋富士輪，致贈首航紀念牌、交換禮品與代表蘇澳鎮地方與港航各界歡迎該輪的到訪，並致贈每一位旅客蘇澳當地白米木屐村與台灣港務公司聯名印有蘇澳及TIPC的手作紀念木屐鑰匙圈吊飾。

最後，在傍晚郵輪準備離港時，曹志宏帶領所有同仁在碼頭邊揮手歡送郵輪離港，為今天造訪的旅客們烙印下難忘的旅遊回憶，並為此次靠泊留下完美的句點。展望未來，港務公司承載著持續優化港口設施與服務的承諾，會與觀光與航運事業夥伴緊密合作，讓蘇澳港成為更親切、更便利、更令人難忘的郵輪旅遊必經港口。