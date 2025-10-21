荷蘭突襲接管中資半導體廠！北京怒祭出口禁令

▲荷蘭政府出手後，中國商務部迅速宣布出口管制反制措施。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

在美中科技角力加劇之際，荷蘭政府9月底以「國家安全風險」為由，援引《商品供應法》接管由中國聞泰科技控股的安世半導體（Nexperia），並暫停中國籍執行長職務，引發北京強烈不滿。荷蘭經濟事務與氣候政策部長卡雷曼斯表示，此舉是為防止公司技術與智慧財產外流，否認受到美方施壓，但《南華早報》等媒體披露，美國曾要求荷方撤換中方管理層，作為不將公司列入實體清單的條件。

中國商務部隨即於10月4日宣布出口管制，禁止安世半導體（中國）及其分包商出口特定在華製成零件。安世半導體中國分公司19日更發布公開信，宣示「獨立營運」，允許員工拒絕「外部指示」，並強調公司營運與薪資「一切正常」。外界憂心，中荷衝突恐擴大為全球供應鏈危機。

安世半導體總部設於荷蘭奈梅亨，在德國漢堡與英國曼徹斯特設有晶圓廠，約七成產品在中國東莞完成封測後銷往中國市場。該公司雖不生產尖端晶片，但其車用與消費電子元件應用廣泛，一旦供應中斷，恐波及全球汽車與電子產業。

卡雷曼斯強調，荷方介入是為維護歐洲技術自主，「若喪失這項能力，歐洲將陷入被動」。他並透露，荷蘭外交官正積極與中方溝通，自己將於近日與中方主管部長會晤，盼藉由高層對話緩解僵局，「這件事已在最高層級討論」。

安世半導體去年淨利達3.31億美元，為聞泰科技的重要資產。隨著荷蘭出手干預、北京強硬回應，雙方圍繞企業控制權的角力仍在升溫，外界關注此次會晤能否為雙邊關係降溫，避免衝擊全球半導體供應鏈穩定。